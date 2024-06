曼徹斯特機場大停電！大量航班延誤取消　旅客擠爆機場

▲旅客在機場大排長龍。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英國曼徹斯特機場(Manchester Airport)23日凌晨大停電,造成大量航班嚴重延誤、甚至取消,旅客在機場大排長龍,現場一片混亂。曼徹斯特機場建議,從第一航廈、第二航廈出發的旅客在抵達機場之前先與航空公司連絡,已瞭解最新情況。

BBC、天空新聞報導,曼徹斯特機場是英國第三繁忙的機場,但當地23日凌晨1時30分左右卻突然停電,雖然現階段已恢復供電,但由於系統重啟運行還需要時間,機場23日航班大受影響。

▲旅客抱怨,機場報到櫃台和護照檢查的排隊隊伍太長。(圖/路透)

有人在社群平台上發文抱怨,報到櫃台和護照檢查的排隊隊伍太長。一名女性旅客透露,她是在凌晨4時抵達機場,但卻看到第一航廈外頭出現排隊人潮,很怕錯過飛機。

Happening Now: There Is an Ongoing Power Outage at Manchester AirPort. Flights Cancelled. When It Happened at MMIA, Unpatriotic Nigerians Said 'Nigeria Is Finished' Is The UK Also Finished? pic.twitter.com/188mmJTdd2 — Reno Omokri (@renoomokri) June 23, 2024

Chaos at Manchester airport after power outage 2 hours stood outside the terminal with no idea if we are departing today or not @MENnewsdesk @SkyNews pic.twitter.com/DTTgPwMzHN — Shohaib Siddique (@Shabyy_) June 23, 2024

23.06.24 - 8:45am



Information for passengers travelling from Manchester Airport this morning. pic.twitter.com/y9jqYD11pk — Manchester Airport (@manairport) June 23, 2024

已知第一航廈與第二航廈受到的影響較為嚴重,旅客在機場大排長龍,大量航班取消,部分預計降落在曼徹斯特機場的航班轉降其他機場。機場建議,預計從一航與二航搭機出發的旅客在收到進一步通知之前都不要到機場,並與航空公司連絡瞭解最新狀況。第三航廈則是正常運作,但可能遇上班機延誤的狀況。

機場透過聲明表示,現階段已盡全力讓機場旅客盡快登機,但可能發生行李沒被運上飛機的情況,將與各家航空公司合作解決問題。

▼機場目前已恢復電力,但由於系統重啟運行還需要時間,機場23日航班大受影響。(圖/路透)