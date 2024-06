全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

記者張靖榕/綜合外電報導

厄瓜多19日晚間突發大停電,全國1700多萬人陷入一片漆黑,除了列車在地底隧道停駛外,醫院也受停電影響。公共基礎設施部長盧克(Roberto Luque)表示,輸電線路故障引發了「連鎖斷電」。

▲厄瓜多大停電。(圖/翻攝X)



CNN報導,盧克在社群平台X上表示,從國家能源控制中心(CENACE)取得的即時報告顯示,因為輸電線路發生故障,進而導致連鎖斷電,「因此全國範圍內都沒有電力服務」,「我們正在集中全力盡快解決這個問題」。

這場全國大停電影響醫院、民宅以及主要的地鐵系統,厄瓜多政府現在仍試圖找出解方。數個月以前,厄瓜多總統諾波亞(Daniel Noboa)宣布能源緊急狀態,並下令全國切電8小時,該國因為乾旱嚴重影響發電。

厄瓜多首府基多(Quito)2處醫院包括一間兒童醫院,都受到停電影響,但他們在停電後很快拿出發電機恢復供電作業。

People are hanging on a ride

Amusement park in Ecuador lost all power.



No eta on when it’s coming on



pic.twitter.com/v84A9Oprjz