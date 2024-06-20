全國大停電影片曝！　厄瓜多「列車卡隧道」全城32度高溫濕悶

El apagón a nivel nacional colapsó el sistema del metro en Quito, obligando a los pasajeros a caminar por los túneles a oscuras. La situación ha generado dudas sobre la existencia de protocolos de emergencia en el Metro de Quito para estos casos. pic.twitter.com/Duq0ppx3W7 — Ecuador Al Día 365 (@ecuadoraldia365) June 19, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

厄瓜多19日晚間突發大停電，全國1700多萬人陷入一片漆黑，除了列車在地底隧道停駛外，醫院也受停電影響。公共基礎設施部長盧克（Roberto Luque）表示，輸電線路故障引發了「連鎖斷電」。

▲厄瓜多大停電。（圖／翻攝X）



CNN報導，盧克在社群平台X上表示，從國家能源控制中心（CENACE）取得的即時報告顯示，因為輸電線路發生故障，進而導致連鎖斷電，「因此全國範圍內都沒有電力服務」，「我們正在集中全力盡快解決這個問題」。

這場全國大停電影響醫院、民宅以及主要的地鐵系統，厄瓜多政府現在仍試圖找出解方。數個月以前，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布能源緊急狀態，並下令全國切電8小時，該國因為乾旱嚴重影響發電。

厄瓜多首府基多（Quito）2處醫院包括一間兒童醫院，都受到停電影響，但他們在停電後很快拿出發電機恢復供電作業。

People are hanging on a ride

Amusement park in Ecuador lost all power.



No eta on when it’s coming on



pic.twitter.com/v84A9Oprjz — 0HOUR (@0HOUR) June 19, 2024

厄瓜多最大城瓜亞基爾（Guayaquil）的另外2間醫院也受停電影響，路易斯文那拉（Luis Vernaza）醫院一名醫師表示，「停電了，但我們有自己的發電機。」然而一般民宅就沒那麼幸運了，居民必須在高溫32度的夜間生活，其中一人表示，「簡直無法忍受，又熱又潮濕，我們空調和通風設備都沒辦法開。但更嚴重的是，沒有水。」

基多的地鐵系統也在這次大停電中停擺，市長慕紐斯（Pabel Muñoz）表示，這次停電的威力之大，即便地鐵系統有自己獨立的電力系統，仍然沒辦法作用。他在X上表示，已經下令動員基多所有多用途反應小組，以預防主要路口的交通意外，以及管理好公共空間。