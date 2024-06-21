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北市信義區「半天8次通報停電」！台電晚間說明了

▲信義區陸續發生停電，台電從下午開始已收到8起通報。（圖／翻攝自台電官網）

▲北市信義區21日陸續發生停電，台電從下午開始已收到8起通報。（圖／翻攝自台電官網）

記者閔文昱／台北報導

台北市信義區21日下午至晚間傳出8起停電通報，有民眾被熱到需要走出家門尋找涼風。對此，台電晚間說明，下午因台北市的暴雨導致設備故障，引發了零星的停電，後續已完成搶修並恢復供電；至於晚間停電則是因為發生火警，台電為確保消防人員安全進行救災工作才進行緊急停電。

台電說明，信義區21日晚間發生火警，台電為確保消防人員救災工作安全，配合現場指揮官要求，於19時17分進行緊急停電，影響933戶。停電範圍包括信義區松山路650巷、信義路六段、虎林街等地。隨著火勢撲滅，台電已於20時51分先行復電918戶，佔總停電戶數98%，剩餘15戶將持續配合現場指揮進行後續復電。

另外，針對信義區下午也發生停電一事，台電表示，下午因台北市發生暴雨造成設備故障，導致零星停電，15時19分起接獲民眾通報停電，16時28分搶修完成復電；16時50分另有民眾通報停電，於18時26分搶修完成復電。

對於有部分媒體報導信義區「連8次停電」一事，台電澄清，該數字是接獲民眾通報次數，並非實際停電次數，報導中提到的20時01分到20時15分有民眾通報停電，實際上與晚間配合火警救災停電相關，特此澄清，並呼籲大眾正確理解停電情況。

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