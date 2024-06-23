獨／柯文哲不怕缺氧！民眾黨中央黨部要搬家了　「新址曝光」拚8月進駐

▲民眾黨中央黨部目前位於立法院附近的杭州南路一段上，但在拚總統大選期間進行人員擴編，造成黨部出現「塞不下」尷尬狀態，只好把部分單位如國際事務部搬出去，會議室也改裝成一般人員辦公室。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨於2024年總統大選結束後躍升「第三大黨」，每年可獲近2.6億元補助款，因此計畫要將位於杭州南路上的中央黨部搬家。據了解，民眾黨原本有計劃將中央黨部、位於台玻大樓的柯文哲辦公室，以及額外租的攝影棚、共享辦公室一同搬遷與合併，但找了近4個月苦無適當地點，甚至一度想搬到新北市，最終決定將台玻大樓租約延長，並再租下同樓層的其他間辦公室，近期開始準備動工裝潢，拚8月上旬完工進駐。

曾因「寄生國會」爭議搬過家 中央黨部空間仍不夠「柯文哲曾一度缺氧」

其實此次並非民眾黨第一次搬家，民眾黨過去將部分黨公職辦公地點放在立法院黨團辦公室，不斷被質疑是「寄生國會」，因此2021年從原本在忠孝東路黨部搬遷至杭州南路一段的大樓內，距離立法院步行約10分鐘。

▲位於杭州南路上的民眾黨中央黨部。（圖／民眾黨提供）

但當柯文哲2022年底卸下台北市長身份後，將一部分在台北市政府的幕僚帶走，轉為協助支援打2024總統大選，因此2022年底租下位於松山區南京東路三段的台玻大樓2、3樓，作為「柯文哲競選辦公室」；而2022九合一大選角逐台北市長失利的前台北市副市長黃珊珊，因為擔任柯文哲競選總幹事，也租下同樣位於3樓的另一側辦公室辦公。

柯文哲競選總統期間，由於民眾黨主力仍為空戰，台玻大樓3樓辦公室設置一小塊攝影棚，供平時媒體採訪時使用，但因空間狹小，只適合約10家以內的媒體數量使用，無法作為記者會場地，所以柯文哲仍會到杭州南路上的中央黨部舉辦記者會。

不過，中央黨部的大會議室空間仍不夠，當包含媒體在內的30人同時擠在此場地，瞬間造成二氧化碳濃度過高，使柯文哲每次進入記者會現場，便不斷吩咐幕僚「把冷氣開大一點」、「這裡二氧化碳濃度太高」，甚至曾發生柯文哲開完記者會後，突然因為「缺氧」而趴在桌子上好幾秒的窘況。

不只是召開記者會時出現空間不足問題，由於民眾黨要首次參戰總統大選，且原本的不分區立委轉戰選區域立委、提名知名度高的不分區立委名單，整個黨進行人員大擴編，黨部又出現「塞不下」情形，進而在外面租「共享辦公室」，提供給包括國際事務部在內的幕僚進駐。

除此之外，隨後柯文哲在新莊成立競選總部，除了一樓舉辦記者會外，二樓也租下來給部分人員進行辦公、當攝影棚拍片，才稍微舒緩空間不足問題。

▲民眾黨中央黨部最大間的會議室空間，無法負荷眾多媒體採訪時的人數，造成二氧化碳濃度太高，柯文哲曾一度暈眩缺氧，趴在會議桌上。（資料圖／ETtoday攝影中心翻攝）

民眾黨開4條件找新黨部 立院周遭月租太貴「一度考慮搬到新北」

當2024總統大選結束後，民眾黨成為了「第三大黨」，柯文哲與時任副總統搭檔吳欣盈拿到1.1億元選舉補助款，民眾黨每年也可獲得1億5203萬750元的政黨票補助款，今年約能拿到2.6億元補助款。

而民眾黨迫在眉睫要解決的問題，就是大選落幕後租約到期的柯文哲新莊競總，原本待在二樓辦公的人員、攝影棚又得搬遷；設在台玻大樓的「柯文哲辦公室」原本租約到今年年初，位於杭州南路的民眾黨中央黨部合約也只到年中，使民眾黨開始思考要解決黨部空間不足的問題。

據了解，民眾黨在農曆春節後開始尋覓新黨部地址，希望能滿足4個條件，第一是由於4年主要戰場集中在立法院，希望能在立法院周遭；第二是要塞得下所有黨內幕僚，將目前四散各地的辦公室整併在一起，方便橫向溝通與作業、開會與辦公。

第三是得維持民眾黨空戰優勢，近期柯文哲、民眾黨都會固定在YouTube開一系列節目，攝影棚需求量大；第四則是要避免再發生「缺氧事件」，希望有足夠大的會議室可作為記者會場地，未來辦記者會也不用再租借其他場地。

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

黨內人士透露，在「找房子」這件事情上，民眾黨花了很多功夫，甚至連柯文哲本人都出動去找房，但立院周遭的價格真的太高，要租到符合期望的房子，月租金要近百萬，使柯覺得就算現在黨內稍微有錢，也不可以拿這麼多人民納稅錢，用於高額的房租費上。

黨內人士指出，後來經黨內開會討論後稍作退讓，變更成「捷運站周遭」交通方便地，但仍然有價格太高的問題，因此過程中，甚至有討論「離開台北市」、搬到新北市的可能性，但考量媒體在台北市比較方便，柯文哲便開始思考將位於台玻大樓的辦公室擴增。

經民眾黨幕僚詢問，得知3樓有其他公司辦公室租約到期準備搬遷，加上同樓層的黃珊珊辦公室退租後尚未有人進駐，儘管空間仍稍嫌不足，且不像藍綠兩黨一樣大，但認為「勉強可以接受」，便最終選定將中央黨部與其他四散各地的辦公室，全數移到台玻大樓。

搬到台玻大樓仍稍嫌不夠大 「空間省魔術」打造共享辦公區、會議室分隔

確定全數搬遷到台玻大樓後，民眾黨內開始規劃室內設計，除了希望可以打通3樓彼此的隔間，也開始統整各個單位的需求；據了解，諸多單位提出希望有「置物空間」，因為開記者會或拍節目時總有諸多器材、手板，都需要場地放置，而柯文哲則嚮往打造「共享辦公區」（Coworking Space）。

但就算租下同樓層的周遭辦公室，空間仍沒辦法滿足所有人的需求，據了解，民眾黨開會討論了至少5至6個版本，秘書長周榆修甚至大方提出「不要隔出秘書長辦公室」，願意釋出自己的辦公室隔間、取消辦公室接待區座位，便能多塞一點幕僚人員的辦公桌椅，讓在場幕僚感到愧疚、覺得犧牲太大，最終還是力爭並保留秘書長辦公室。

而黨內也於近期拍板定案，未來要將空間多元化，包括新增會議室、接待區與記者會場地，但由於記者會並非天天舉辦，所以為了提高空間效益，會將記者會會場做「活動式隔門」，隨時可以分割成2至3間小間會議室。據了解，黨內近期著手動工，準備申請裝潢許可，希望7月下旬裝潢完畢、8月初完成搬家進駐。

對此，民眾黨發言人戴于文證實，位於杭州南路的中央黨部確定搬遷到台玻大樓，近期會申請裝修許可，盼以盡快完成裝修規劃，裝修完成後會以新穎、更寬敞的辦公室空間與大家見面。

▼民眾黨中央黨部未來將搬遷到台玻大樓。（資料圖／記者陳家祥攝）