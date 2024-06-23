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國3北通霄段火燒車！引擎突冒煙起火　駕駛急停路肩逃命

記者楊永盛、吳佩蓁／苗栗報導

國道3號北上147K、通霄路段今（23日）上午9時42分許發生一起火燒車事故，一輛銀色轎車行經事發路段時，引擎蓋突冒煙起火，翁姓駕駛急忙將車停靠在外側路肩，並下車報警求救，警消獲報到場時，轎車已全面起火燃燒，竄出大量黑煙，消防人員隨即佈水線灌救，約15分鐘後撲滅火勢，幸現場無人員傷亡，詳細起火原因尚待進一步調查釐清。

▲▼國3火燒車 。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國3北上通霄路段火燒車 。（圖／翻攝高速公路1968）

▲▼國3火燒車 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼轎車引擎蓋突冒煙起火燃燒。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲▼國3火燒車 。（圖／記者楊永盛翻攝）

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