快訊／麥拉倫車主現身！控警污衊「不配合」　警：掌握酒駕過程

記者許權毅／台中報導

台中市餐酒館大亨、麥拉倫車主鐘士豪今日凌晨涉酒駕拒測，愛車直接被拔牌。鐘士豪稍早受訪堅稱沒有酒駕，還反控警方「污衊」自己不配合移車，事發後在現場等了3小時，是警方請他離開。第一警分局則強調，鐘男酒駕過程包含開車抵達、下車都有掌握過程。

▲鐘士豪稍早現身派出所，堅稱自己沒有酒駕，反控警方污衊「不配合」。（圖／記者許權毅攝）



鐘士豪說，昨天全程都有配合警方，剛剛有看到一些不實報導，好像是警方提供的說詞，包含說他「沒有配合移車、把車子丟了就走」，「但事實上我昨天全程在現場，還配合拖吊，接連來的兩台拖吊車都無法拖，警察才說我可離開，他們能夠處理。」鐘士豪強調，今日早上看到報導，卻說他「棄車離開、不配合移車、造成交通問題」，才想說有必要澄清。

▲▼該輛超跑稍早經鐘到場，在11時許移走。（圖／民眾提供）



至於被警方盤查的過程，鐘士豪說，「當下我站在騎樓、車子在路上，突然就被警察叫出去要做酒測，我覺得程序上怪怪的，應該是我被盤查、在駕駛座行進中，才要求我酒測，但警方的說法是因為我站在騎樓、車在門口，認定剛剛有酒駕，認為不需要配合，才拒測。警方所說『下車』是因為到車上拿東西，並沒有酒駕，車子都是朋友開的，一起到該店喝酒用餐。」

有媒體問，是否就是「指控警方污衊？」鐘士豪說：「對，沒錯沒錯，我等到早上，全程都有5個以上的證人，我配合拖吊的時候，還有拿手機出來錄影，看哪邊拖吊時要小心。」

第一警分局表示，經查駕駛鐘男疑有酒後駕車情事，請他配合酒測，惟鐘男拒絕酒精濃度測試，當場開立違反道路交通管理處罰條例通知單。至於鐘男稱沒有酒駕一事，警方已經調閱附近監視器，有掌握鐘男酒駕過程，確定鐘男有酒駕行為。

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