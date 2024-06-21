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泰國妹來台讀大學卻賣淫喪命　爬窗躲警查緝...6樓墜地慘死

▲▼泰國妹來台唸書兼差賣淫，警方先控制雞頭，再上門查緝但泰國妹想爬窗逃，最後墜落身亡。(圖／記者邱中岳翻攝）
▲泰國妹來台唸書兼差賣淫，警方先控制雞頭，再上門查緝但泰國妹想爬窗逃，最後墜落身亡。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區長沙街2段民宅6樓，遭人檢舉有一戶外籍女子疑似應召妹接客，警方20日凌晨前往查緝，先在門口確定消費男客離開將人控制，確認裡面有從事不法性交易，又逮捕上門收錢的雞頭，最後敲門逮人卻無人應門，進入後竟然無人只見窗戶敞開，一查才知原來泰國籍應召妹為了躲避追緝想爬窗逃離，但卻墜落1樓身亡。

警方調查，20日凌晨1時許，北市萬華分局西門町派出所警員，前往北市萬華區長沙街2段一處民宅，鎖定6樓有外籍女子涉嫌在出租套房內從事賣淫行為，警方在外埋伏多時，先逮捕從裡面消費離開的24歲男客，他坦承消費2小時，共花費用9600元，警方後續又等待上門收取費用的雞頭現身。

24歲的周姓雞頭上門向泰國籍應召妹收錢準備離開，也同步被警方當場查緝，並在身上搜出7萬多元的現金，也隨即動身前往6樓逮捕泰國籍應召女子，但是警察敲門卻沒有反應，最後破門進入發現裡面空無一人，僅剩下行李以及敞開的窗戶。

警方當即聽到碰的聲響，探頭一看，隱約發現有人墜落在1樓，下樓查看才發現原來是企圖爬窗逃逸的泰國籍女子，立刻將周姓雞頭以及陳姓男客帶回偵訊，周坦承在小姐服務結束後上門收取賣淫費用，陳也坦承當天有到泰國籍女子租屋處消費，訊後依妨害風化罪嫌將周姓雞頭送辦。

據了解，墜樓的泰國籍女子，從2024年3月份來台，於新北市某私立大學就讀語言課程，但目前卻因為在應召站上班墜樓身亡，也透過外交單位通知泰國籍女子位於泰國的家屬。

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