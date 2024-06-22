廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州近日受到暴雨侵襲，各地出現洪水、山崩等災情。平遠縣一名41歲的貨車司機曾忠華16日上午在送貨返程的路上遇到山崩，貨車四腳朝天被泥土覆蓋，身體被卡在土內，僅靠車窗微小的縫隙求救。經過27小時的求救，才終於讓路過的村民發現他。

據《齊魯晚報》報導，41歲的曾忠華在梅州興寧經營鴨苗孵化場。事發當天，他駕駛一輛皮卡車，將一批鴨苗送往平遠縣差乾鎮，下午返程路上，雨越下越大，沿山道路隨之出現滑坡跡象。

▲曾忠華的貨車。（圖／翻攝自南方+）

曾忠華決定將車開到一個離山邊較遠的位置避險，儘管踩著油門不斷加速，仍沒躲過噩運，崩落的土石砸中車身，車子翻了幾下後倒扣在地面上，被泥土覆蓋。

他回憶說道，「看到土石從山上沖下來時，心想我可能要沒命了，身體隨著車輛翻了幾圈，鼻口也被沖刷下來的泥沙堵住，難以呼吸，車子停止翻滾的同時，身體卻被困於泥中，無法脫身，試圖求救也無人回應。」

▲▼附近村民合力將曾忠華救出。（圖／翻攝自南方+）

曾忠華表示，當晚雨未停，所幸被掩埋的車輛有一側車窗仍留有微小的縫隙，讓自己能保持呼吸。

附近的村民們17日14時路過曾忠華出事的貨車，並聽到他的呼救聲，才用工具將車門拆下。曾忠華整個人蜷縮在駕駛座上，頭部被後方座位壓住，左手也受了傷無法動彈，以這樣的姿勢整整維持了一天一夜。

村民們將受傷的曾忠華救出後，迅速聯繫緊急救難直升機，將他送至平遠醫院治療。眾人對他的奇蹟生還感到不可思議。

▲曾忠華目前在醫院接受治療。（圖／翻攝自南方+）

平遠醫院的醫師表示，初步檢查顯示，曾忠華有明顯的擠壓傷，全身有肋骨骨折、鎖骨骨折、胸部外傷，「患者受到20多個小時的擠壓，不過目前生命跡象穩定，並無大礙。」