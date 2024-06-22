　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

記者廖翊慈／綜合報導

廣東梅州近日受到暴雨侵襲，各地出現洪水、山崩等災情。平遠縣一名41歲的貨車司機曾忠華16日上午在送貨返程的路上遇到山崩，貨車四腳朝天被泥土覆蓋，身體被卡在土內，僅靠車窗微小的縫隙求救。經過27小時的求救，才終於讓路過的村民發現他。

據《齊魯晚報》報導，41歲的曾忠華在梅州興寧經營鴨苗孵化場。事發當天，他駕駛一輛皮卡車，將一批鴨苗送往平遠縣差乾鎮，下午返程路上，雨越下越大，沿山道路隨之出現滑坡跡象。

▲▼廣東貨車司機被埋27小時。（圖／翻攝自南方+）

▲曾忠華的貨車。（圖／翻攝自南方+）

曾忠華決定將車開到一個離山邊較遠的位置避險，儘管踩著油門不斷加速，仍沒躲過噩運，崩落的土石砸中車身，車子翻了幾下後倒扣在地面上，被泥土覆蓋。

他回憶說道，「看到土石從山上沖下來時，心想我可能要沒命了，身體隨著車輛翻了幾圈，鼻口也被沖刷下來的泥沙堵住，難以呼吸，車子停止翻滾的同時，身體卻被困於泥中，無法脫身，試圖求救也無人回應。」

▲▼廣東貨車司機被埋27小時。（圖／翻攝自南方+）

▲▼附近村民合力將曾忠華救出。（圖／翻攝自南方+）

▲▼廣東貨車司機被埋27小時。（圖／翻攝自南方+）

曾忠華表示，當晚雨未停，所幸被掩埋的車輛有一側車窗仍留有微小的縫隙，讓自己能保持呼吸。

附近的村民們17日14時路過曾忠華出事的貨車，並聽到他的呼救聲，才用工具將車門拆下。曾忠華整個人蜷縮在駕駛座上，頭部被後方座位壓住，左手也受了傷無法動彈，以這樣的姿勢整整維持了一天一夜。

村民們將受傷的曾忠華救出後，迅速聯繫緊急救難直升機，將他送至平遠醫院治療。眾人對他的奇蹟生還感到不可思議。

▲▼廣東貨車司機被埋27小時。（圖／翻攝自南方+）

▲曾忠華目前在醫院接受治療。（圖／翻攝自南方+）

平遠醫院的醫師表示，初步檢查顯示，曾忠華有明顯的擠壓傷，全身有肋骨骨折、鎖骨骨折、胸部外傷，「患者受到20多個小時的擠壓，不過目前生命跡象穩定，並無大礙。」

ET快訊
自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹向蕭淑慎認錯：很抱歉
溫翠蘋遭假富商「騙吃」糾纏3年！　親揭財產現況
高溫「喝冰水」會中風？　專家曝真相：做錯恐引起血壓上升
一圖看未來一周天氣！雷雨突襲「下最大」時間點曝
印尼22歲女跌倒「摔出窗戶」墜樓亡　監視器畫面曝光
張學友辛酸家庭史！　哥哥愛賭狂欠債

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

中國經濟疲軟資本外流　人民幣匯率「7個月來新低」

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

中共中宣部副部長張建春落馬！　嫌嚴重違紀違法被查

創辦人離世！14歲兒繼承百億市值股票　34歲女兒成2家A股實控人

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

廣東平遠暴雨已致「38死」　5.5萬人受災…洪水猛灌畫面曝

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

腹語師「假扮鸚鵡」整詐團　男想騙遭揭穿爆氣：裝孝欸

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

廣東梅州暴雨致山崩！　貨車司機「被埋27小時」奇蹟生還

中國經濟疲軟資本外流　人民幣匯率「7個月來新低」

安徽暴雨水深到脖子！　48歲男「將母舉上屋頂」…自己卻被沖走

海底撈7月換帥！「苟軼事」接任CEO　楊利娟轉戰海外市場

中共中宣部副部長張建春落馬！　嫌嚴重違紀違法被查

創辦人離世！14歲兒繼承百億市值股票　34歲女兒成2家A股實控人

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

廣東平遠暴雨已致「38死」　5.5萬人受災…洪水猛灌畫面曝

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

自爆遭梁軒安騙上床！24歲嫩妹自爆是小三　向蕭淑慎認錯：很抱歉

釣客滯陸3個月回不來！陳玉珍陪家眷探親　母淚求：快讓兒子回家

鬼鬼認了「還是單身」　自揭：最愛23公分...分享私密保養方法

舒子晨尪「把老婆照片穿身上」！　她害羞甜喊：嫁對人了

《我的婆婆2》慶功！　鍾欣凌要Darren、王少偉、楊銘威全裸穿尿布

張育成揮棒力量「可看性」　陳晨威預想：守備壓力蠻大

脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

印度大象巨掌連續踩踏象夫　長鼻一捲「隨意拋屍」

快訊／雨彈夜襲！2縣市大雨特報

女腹痛求診　驚見體內「藏了23年金屬夾」！控告醫院開刀忘取出

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

創辦人離世未立遺囑！14歲兒繼承「百億市值股票」

陸國二生亂砸車！女駕駛報案隔天車被燒了

童偷糖騙店員給的　結局竟是老闆下跪

GG論文成陸國家社科基金成果！研究尺寸越短IQ越高

傳陸女代駕「加錢可色色」　公司氣炸報警

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

廣東平遠暴雨已「38死」…洪水猛灌畫面曝

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

廣東連日暴雨釀38死！水位一度逼近3樓高

遊戲主播網戀女粉絲　7年金援285萬「沒見過面」才知被騙

男子帶饅頭回家被控竊盜！法院：公司賠2.2萬

老公送兒450萬買房錢！她怒提告「都沒問我」　判決出爐

美批准116億對台軍售　大陸國防部：將全面加強練兵備戰

更多熱門

相關新聞

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

48歲安徽男洪水中救母！自己卻被沖走

安徽黃山歙縣連日出現暴雨，12小時內平均降雨158.5毫米，全縣2.7萬餘人受災。王村鎮一名48歲的項先生20日為了救被洪水困在豬舍的母親，將她舉上屋頂後，不幸被洪水沖走。最終項先生的遺體在河流下游處被發現。

廣東平遠暴雨已「38死」…洪水猛灌畫面曝

廣東平遠暴雨已「38死」…洪水猛灌畫面曝

廣東連日暴雨釀38死！水位一度逼近3樓高

廣東連日暴雨釀38死！水位一度逼近3樓高

她嫌電腦慢隨手「刪除微信」　離職遭前東家恐嚇

她嫌電腦慢隨手「刪除微信」　離職遭前東家恐嚇

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

暴雨災情一路向北！安徽古村被洪水淹沒 700年元朝古橋再次被沖壞

關鍵字：

廣東梅州山崩暴雨平遠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

更多

最夯影音

更多

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面