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嫌同學「包600好尷尬」！新娘慘遭出征...不解問：真的做錯嗎

婚禮紅包竟害新娘與朋友的感情破裂。（示意圖／Pexels）

▲婚禮紅包竟害新娘與朋友的感情破裂。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

代表祝福的「紅色炸彈」婚禮紅包，竟成為友情破裂的原爆點。一名新娘在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論」無奈表示：「我被我的同學排擠了，並表達不會再與我來往。」原因居然只是她私下抱怨「數字很尷尬」。

新娘還原事發經過表示，她開了2桌的好友同學桌，之後卻發現同學桌的同學每個人只大約包600元、800元，豈料「我私下跟其中一個女生說，這數字很尷尬，以後要怎麼還紅包」？居然會消息走漏。

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新娘透露，後來同桌的女生「打來罵我，她說她們是來祝福我結婚的，我怎麼可以用紅包金額說這種話」；另個人也打來說她人品有問題，讓新娘聽了在內心悲問：「我真的做錯了嗎？」

一想到朋友、同學們都有密切來往，其中幾個還主動說要參加婚禮，如今卻為了紅包金額反目，讓新娘又傷心又無奈。網友們則表示，「妳原本是沒錯，但是妳不應該說出去，有些人就是大嘴巴」、「用這錢省了未來的幾千幾萬」、「包600、800真的不太適合，但之後包回去也包同樣金額吧」。

還有網友毒舌表示，「其實妳不是因為這件事被排擠，妳早就被排擠了」、「宴客本來就要有賠錢的心理準備」、「自己碎嘴愛說，還不知道選對的人說」、「看來妳被排擠也不是一兩天了」。

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