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「2生肖」本周運勢強運無敵　事業、情感、健康全名列前茅

「這生肖」本週運勢強運無敵　事業、情感、健康全名列前茅

▲狗、羊本周強運全上榜。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

又是新的一周即將到來，命理專家曼樺老師分析最新一周（6月23~29日）12生肖每周運勢排行，上榜的會有誰呢？快點來看看！

【事業運前三名】

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第一名：狗

狗：本周運勢逆勢高升，為第一名。辛苦努力終於得到預想的結果，獲得市場口碑及讚賞聲一致。

第二名：羊、牛

羊：本周運勢不俗，順風順水，為第二名。開心之餘，放假日都在規劃下半年較大的業務合作計畫。

牛：本周運勢順利前進，同為第二名。工作雖受到天時地利考驗，但真金不怕火煉。過關斬將，一步一腳印。

第三名：虎

虎：本周運勢險中求貴，為第三名，機會來了要把握，雖然要多聽多了解評估，但也不能拖太久，錯失商機。

【財運前三名】

第一名：狗

狗：久違的好運降臨你的身上，降價趨勢，消費降級，剛好符合了你的業務需求，現金量增多，財源廣進。

第二名：虎

虎：貴人提拔的機會來了，除了應對的措施，更多的技術與服務之外，擴大上下游合作，雙方都賺錢。

第三名：羊

羊：了解市場沒有優質市場，都是低成本的生意。現金為王，細水長流的生意與收入，終究是好的。

【感情運前三名】

第一名：牛

牛：愛情運甜蜜，工作上的難題，沒想到女友一兩句話就給你新的想法，峰迴路轉，讓你更珍惜喜愛她。

第二名：虎

虎：本周愛情運勢佳，有利於未婚男女，特別是有機會在熱鬧的地方或聚會上認識心儀的對象。

第三名：狗、羊

狗：愛情運甜蜜，與男友一起研究糕點製作，越發想開一間屬於自己的店，一起打拼為將來的幸福生活。

羊：愛情運上升，繞了一大圈，你還是決額最初的初戀女友是適合你的，雖已事過境遷，還是可以重新開始。

【健康運前三名】

第一名：牛

牛：本周健康運勢不錯，維持良好的生活習慣。注意室內外溫差，冷氣房過冷或是過熱都不好，應以２６度為宜。

第二名：羊

羊：健康運不錯，早睡早氣身體好，你感覺早上早起一個鐘頭，可以先去跑步再洗個澡，一天精神都特別起勁。

第三名：狗

狗：健康運勢不錯，青山綠水是身心靈療養師，只要看到綠色，接觸大自然，你的壓力自然放鬆不少。

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