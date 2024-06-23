外送員追撞保時捷「連人帶車倒地」！網揪肇事主因：半年薪水跑了

▲外送員沒注意路況追撞保時捷。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）

圖文／CTWANT

美食外送平台盛行，是一門商機，不過日前在彰化，有外送員疑似沒注意前方路況，沒想到撞上一輛保時捷，畫面讓網友看完感嘆不已，認為這幾個月都白跑了。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」貼出車禍影片，事故發生在6月21日早上11點左右，位於彰化縣彰化市中山路一段，可以看到前方保時捷亮起剎車燈，但外送員卻來不及剎車，還試圖用雙腳讓機車停下，但還是來不及，直接撞上保時捷的屁股，連人帶車倒在地上。

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▲外送員來不及剎車，直接撞上保時捷的車屁股。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台YouTube）

行車紀錄器影片曝光後，網友紛紛留言痛批：「這種駕駛技術真的別跑外送了，只會越跑越窮，搞不好還會把自己跟別人的命跑掉」、「顧小的、花大的，上路真的該專心」、「這就是越努力越窮的典型」。

也有人表示賺的不夠賠，「賺39塊，賠36萬」、「賺錢點不到，負債點得到」、「現在uber沒那麼好賺了，最少4～5個月的薪水跑了」、「恭喜，半年白跑了」、「外送1單不到40元，恐怕送1萬單，都不夠賠！」

另外，還有網友猜測外送員當時分心的原因，「在看手機，路上每個都這樣」、「感覺在看手機有沒有單，不然照理應該停得下來」、「手機看得出神了」、「看手機沒看前車」、「皮癢～再繼續看手機啊」。

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