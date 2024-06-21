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社會 社會焦點 保障人權

你騎那啥蛤仔型！超派阿北不滿被叭剪車攔人　19歲騎士遭國罵狂電

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港鎮鹿和路日前深夜，1輛賓士因未打方向燈變換車道，不滿被後方19歲騎士按喇叭，直接追上攔車狂飆國罵整整1分鐘，還嗆罵騎士「你騎那啥蛤仔型」（指橫衝直撞不往前行），影片PO網後引發議論，警方表示，本案賓士駕駛已經涉嫌違法刑法第304條強制罪，已經聯繫到騎士，並將通知賓士車主到案說明。

▲賓士駕駛路口攔停騎士飆罵。（圖／民眾提供）

▲賓士駕駛路口攔停騎士飆罵。（圖／民眾提供）

這段影片上傳到「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，從畫面中可以看到騎士雙白線變換車道，朝賓士男按喇叭，賓士男接著逼車攔停騎士，接著大聲不斷的狂嗆國罵、「憨小」、「你是在找死」、「死囝子」、「你幾歲」、「不怕被撞死」，「你騎那啥蛤仔型」、「你是滿18歲沒」、騎士小聲回嘴「你沒開方向燈」，賓士男反而氣的大轟「我開在中央」，「有人跟你說可以騎那條」，騎士被嗆到只好弱弱的說「歹勢，我超車」。

▲賓士駕駛路口攔停騎士飆罵。（圖／民眾提供）

▲賓士駕駛路口攔停騎士下車飆罵。（圖／民眾提供）

鹿港警分局表示，經警方調查發現這是6月17日深夜22時45分許發生的行車糾紛，鹿港鎮鹿和路往和美鎮方向行駛，一輛黑色賓士駕駛疑似要變換車道未打方向燈，遭後方機車駕駛按鳴喇叭，賓士駕駛心生不滿，於是逼車攔停，並下車對其叫囂辱罵，駕駛已經涉嫌違法刑法304條強制罪，已經聯繫到騎士，並將通知車主到案說明。

警方提醒，另該車非遇突發狀況，在行駛途中、任意驟然減速、煞車或於車道暫停之違規行為，將依道路交通管理處罰條例第43條第1項4款規定予以舉發，同時呼籲駕駛應遵守交通規則，遇有行車糾紛應依循合法管道解決，並報警處理，警方對於惡意逼停等情事一定迅速依法究辦，已經聯繫到當事人到案說明。

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