高教深耕113年經費公布　台大拿25.9億最多「佔總額近14%」

▲教育部公布113年高教深耕費用，台大拿到25.9億元最多，連即將退場的私校也拿到補助。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

高教深耕計畫第二期去年正式上路。教育部在網站公布113年總經費為185.6億元，比去年增加約3.6億元，其中台大25.9億元最多，光台大一校就佔今年總經費13.95%，其次為成大14.77億元，私校則以北醫2.75億元最多；今年7月底將退場的明道大學與環球科大等3校，也獲得約85萬至40萬補助。教育部表示，台大經費增加，主因是希望台大將國際化、彈性學制與未來大學等經驗擴散出去。

高等教育深耕第二期計畫（112-116年）從去年上路，第二期總經費為970億元，比第一期增加134億元。根據教育部規劃，將延續第一期以學生為主體、教學為核心精神，持續協助大學依據優勢領域發展多元特色，並強化學生培養「資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決」等六大關鍵能力。

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教育部昨日在網站公布113年高教深耕計畫經費，總計補助185.6億元，比112年增加約3.6億元。各大學當中，又以台大25.93億元最多，比去年增加1.27億元，且光台大一校就佔今年總經費13.95%，其次為成大14. 77億元，陽明交大為13.69億元、清大為12.67億元；私立大學以北醫大2.75億元最多，技專校院則以台科大4.35億元最多。

高教司代理司長梁學政指出，高教深耕第二期第一階段為112至113年，第二階段則是114至116年，今年各校當中，以台大增加超過1億最多，主因是台大在推動國際化上會給予比較多經費，正在推動未來大學與推彈性學制，希望台大將這些經驗擴散出去；至於明道大學與環球科大等3校也獲得約85萬至40萬補助，主因是高教深耕是以學生為主體、教學為核心，故會給學生最基本補助，但上述3校補助費用只計算到7月底退場為止。

高教深耕第二期第二階段從114至116年，梁學政表示，今年邀請專家學者，針對大學在高教深耕的跨領域與自主學習、產學合作等方面進行精準訪視，訪視結果將作為第二階段經費分配參考，預估明年總經費會增加到190億元，5年總經費則有970億元。