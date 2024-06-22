上任滿月遇台鐵事故　卓榮泰鞠躬致歉：下個月搭火車來花蓮

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

台鐵清水隧道口21日下午發生土石流， 北上229次自強號列車行經該處時撞上落石卡在隧道內，驚魂未定的乘客走在滿是泥水的鐵軌上撤離，這起意外共造成9人受傷。行政院長卓榮泰22日赴花蓮視察，坦言「我們努力的不夠快」，並鞠躬致歉；他說，已要求台鐵全面檢測告警系統，還表示下個月要搭火車來花蓮，「我要親自走這一趟，看它是不是夠安全，跟大家同島一命」。

卓榮泰說，今天是第二次在520之後來到花蓮，排了一整天要看整個重建復原的據點，但昨天發生台鐵229次列車的事件，「我心情完全不一樣」，昨天晚上一直在想，這2個半月來，杜董事長、台鐵如果能多做一點什麼事情，不管是復原的工作、不管是告警監測系統，還是多做一點人員訓練，這個事件會不會避免？

「我一直在想、我也一直要問，我跟李部長一樣對整個事件的發生，覺得非常抱歉。」卓榮泰說，今天來，首先要對所有的傷者表示行政院的關懷，但比較放心的是，除了一位司機員外，其他傷者都返家休息了，除了台鐵同仁，也拜託縣政府能持續關心返家休養的傷者朋友，給予他們更多一點的關懷。

卓榮泰說，昨天也看到，事件發生後，當然造成民眾很大很大的不便與不安，229次的列車長跟兩位隨車服務人員，還是持續堅持到晚上，做一些疏散跟安撫工作；昨天一直到深夜11點多，部長才離開現場，也持續跟他保持聯繫，「我們覺得台鐵同仁非常辛苦，這也是我唯一值得欣慰的事情」。

卓榮泰指出，今天看到這樣的一個事件發生，以及剛剛杜董事長的報告，尤其0403花蓮大震之後，整個告警的監測系統已經加強，但是不是功能上有不足？區段上有疏漏？還是有什麼原因，怎麼還是造成這樣的事情？「昨天晚上已經請李部長責令台鐵，要重新徹底且有效的檢測所有告警監測系統」，功能上有沒有疏忽掉、有沒有不足，該怎麼補救？或是人為的注意上，有沒有應該更加強的地方？

卓榮泰也現場透露，「我說我每個月都會來花蓮，下個月在不影響大家返家返鄉的火車購票上，下個月我們坐火車來」，「我要親自走這趟，看它是不是夠安全，下個月我們坐火車來，跟大家同島一命」。

「希望來到花蓮的心情是快樂的、來來回回的路是平安的。」卓榮泰說，看到每個鄉親充滿生機、充滿活力，希望大家真的要通力合作，因為來花蓮是希望花蓮的鄉親看到，行政院跟花蓮縣政府真的願意通力合作全力幫忙大家。

卓榮泰說，剛剛也看到縣長非常感激各部會，大家共同有效率地做，人民才會在內心產生真正的希望，「所以我們再努力，我們真的努力不夠，我們努力的不夠快」，他也要向縣長、向各位委員、也向各位鄉親再深深鞠躬，一定要檢討過去所帶來的不便，檢討過去所發生事情的經驗，唯有這樣子，才能面對以後每一天我們該做的事情。