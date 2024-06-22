　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台中最大社宅揭幕！802戶生活機能超到位 　盧秀燕讚：比豪宅還好

▲▼ 。（圖／台中市政府提供）

▲台中公園一期好宅今天正式揭幕，盧秀燕出席開幕儀式。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中社宅新地標！台中公園一期好宅今(22)日正式揭幕，台中市政府指出，這座台中第9處、完工招租中802戶數最多的社會住宅，鄰近台中百年公園，提供完善的生活設施，包括親子館、健身房、空中景觀步道等，為台中的社會住宅樹立了新標竿。台中市長盧秀燕出席開幕儀式時指出，好宅內還有旗艦店型便利商店，及針對長者的社區服務站，讓長輩安心生活，孩童放心玩樂、年輕人專心打拚，台中好宅一應俱全！

盧秀燕表示，台中公園社宅的選址特別用心，對面是3萬坪的台中公園，旁邊則是La La Port購物中心。此外，即將動工的台中巨蛋住宅與高鐵站旁的好宅，同樣坐落於台中市的黃金地段。「台中好宅備受喜愛！」此次台中公園社宅共有802戶社會住宅，吸引超過4000人參加抽籤，此次未中籤的市民不必擔心，市府已投入500億興建社宅，未來還將有更多的社會住宅計劃展開。

盧秀燕也說，台中公園社宅的特色包括空中步道、兒童公托設施、針對0-6歲嬰幼兒的親子館及親子課程。居民可在社區內借用玩具，還有旗艦店型便利商店，及針對長者的各類活動與課程，一應俱全。此外，該類設施和服務不僅限於社宅居民，地方民眾也可自由使用。市府努力推動社宅，包含完工、興建中的已完全達標中央委託的戶數。

住宅發展工程處指出，台中好宅是台中市府相當重視並全力推動的政策，提出第一階段(108-111年)5000戶、第二階段(112-115年)1萬戶的興辦目標，截至今年6月，市府已完工社會住宅基地共計9處(2719戶)，興建中基地共計15處(4649戶)，累積已開工戶數已超過7368戶；預計今年將再陸續開工7案基地，興辦戶數將邁向1萬231戶，提前達成1萬戶興辦目標。

住宅處強調，另依行政院「社會住宅興辦計畫」分配中央與市府於台中市境內興辦目標為1萬4000戶，若以平均分擔計算，中央及市府各興辦7000戶。目前中央對外公開的興辦戶數5237戶(興辦進度須依中央公開資訊為主)，加計市府興辦1萬戶，已超越中央分配予台中市的興辦目標，並且持續興建當中。

住宅處表示，未來市府將持續評估興辦社宅戶數，以滿足市民期待，不斷推升社會住宅興辦戶量，並以質的提升為興辦目標，質量並進以期望提供民眾舒適的居住環境並落實推動的居住正義政策，同時併搭配包租代管及租金補貼等多元居住協助政策，將協助更多家庭安居台中。

ET快訊
快訊／林口車禍！機車撞路邊砂石車　騎士命危
葡萄牙8人全裸「下體交疊」狂歡！　整片肉色爬上吧檯
太早賣輝達！　孫正義少賺4.8兆元
臉書罵名嘴「長得好醜、垃圾嘴」　2網友免賠
快訊／國1連環撞「滿地鋼筋」　回堵2K
1圖看懂今天多熱！　專家示警：下周更熱「要有心理準備」
馬來貘「英雄」死訊傳回日本！　日網爆哭：明明登機前好好的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

勞動部台南辦就博會　首日湧入大批民眾搶職缺

台中最大社宅揭幕！802戶生活機能超到位 　盧秀燕讚：比豪宅還好

守護桃園！國際獅子會300B5區　捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

南警電眼追查　迅速破獲夾娃娃機店竊盜案

強化大規模災害避難收容量能　台南安定辦避難收容處所開設演練

視障歌手張振華現身虎尾就業中心　為失業者分享生命歷程

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

台中男左轉撞分隔島！　失控繞圈又擊落4機車

怎解決「卡屁股」？　娃神複製爸開腳微蹲

刺青把痣變愛犬「鼻子」　她感動：想牠就戳一戳

陳芳語遭Keanna爆料與謝和弦「錄音室啪啪」：那時候我才17歲...

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

勞動部台南辦就博會　首日湧入大批民眾搶職缺

台中最大社宅揭幕！802戶生活機能超到位 　盧秀燕讚：比豪宅還好

守護桃園！國際獅子會300B5區　捐贈捐血亭和獅像裝置藝術

雲林縣府推動1799驛站計畫　台17特色地標成旅遊新亮點

「偏鄉精進計畫」部分基層牙醫不滿　衛福部：確保醫療資源最大化

南警電眼追查　迅速破獲夾娃娃機店竊盜案

強化大規模災害避難收容量能　台南安定辦避難收容處所開設演練

視障歌手張振華現身虎尾就業中心　為失業者分享生命歷程

全台首創享綠電逛市集　黃偉哲盼讓民眾更加認識永續環保

小紅書爆紅「女團水」成本超低　喝了能瘦身又美白

快訊／林口嚴重車禍！機車撞路邊砂石車　騎士腿骨折命危搶救中　

排不出先發仍緊追統一獅　樂天教頭：分數接近都有贏

宜蘭男遭攔檢開單…爆走拿安全帽砸破巡邏車！警怒壓制也掛彩

海風夕陽沙灘伴歌王歌后演出　台南400農漁藝術地景藝術節安平登場

「48歲財富自由」退休工程師喝茫　騎居酒屋老闆重機...害扣牌2年

護士妻與院長大玩SM！身上瘀青成鐵證　他翻出不倫性愛片崩潰　

孕育森林領航者！小學生體驗登山　路途中巧遇美麗「百步蛇」

日劇天王也愛台灣美食！木村拓哉IG曬「佳德鳳梨酥」驚喜喊：太厲害

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

延緩腎功能惡化　醫師教你保養腎臟方法

老婦扭傷腳搜救人員連夜救援

南消救護人員獲選2024國際急診醫學年會成果刊登

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

南投縣新媳婦關懷協會號召社福團體協助雙老家庭清潔環境

桃園啟動國土計畫專案通盤檢討　召開公聽會

高雄驚悚車禍！女騎士衝撞路旁學生妹

雲林花生「有路權」　7鄉鎮規劃165處日光浴曬場

勞軍綜藝秀重返金門！阿兵哥嗨翻

草屯農會葡萄節暨農民節活動登場

工藝中心帶領社區公益團體赴日　故鄉會津工人祭秀手藝

交長李孟諺：可行性、投資效益足就挺中捷延伸南投

台南古蹟限定好滋味中正紀念堂限定登場

李啟維：路殺犬貓火化應有效率落實

更多熱門

相關新聞

台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

台中西屯國安社宅動土　房仲：仍供不應求

西屯區「國安二三期好宅」日前動土，此處社宅也是台中第三處開工的社宅，預計2029年完工，提供780戶1~3房社宅。信義房屋專家認為，目前中科租屋、購屋狀況因台積電二廠預計明年動工，市況仍供不應求。

北市社宅決標+1！南港「光華好室」118年完工

北市社宅決標+1！南港「光華好室」118年完工

高雄社宅開放申請！最快10月入住

高雄社宅開放申請！最快10月入住

北市4社宅招租961戶！　6／27申請截止

北市4社宅招租961戶！　6／27申請截止

台中2社宅決標！預計117年完工

台中2社宅決標！預計117年完工

關鍵字：

台中公園社宅台中市政府居住環境生活設施

讀者迴響

熱門新聞

快訊／房業涵結婚了！絕美婚紗照曝光

日本來台交流「馬來貘Hideo」死亡

超胸「象迷正妹」8000人朝聖！　本尊IG回應了

嘿咻能成佛　19歲女遭住持誘上床

辣妹喝調酒遭二度性侵　陰道深處驗出DNA

他拍飛機餐遭空姐禁止　投訴被針對

前夫不倫5人「還會開雜交毒品趴」

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

手槍女王做半套「遭隔褲硬上」！客遇火災堅持洩慾

台中女陳屍世貿公園　明晚將舉行頭七科儀

西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

DJ女神中毒送醫！全身麻痺手抖影片曝光

孫安佐移送…狄鶯神隱3天發聲：用心所以傷心！

台積電今庫藏股均價未創高　有人賭錯邊違約交割2892萬

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

更多

最夯影音

更多

阮經天媽媽告別式「蝴蝶盤旋飛舞」　他眼眶泛淚現身...忍痛送最後一程

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣到哭：那時候我才17歲..

回娘家...媽先問「妳女兒？」 聽孫沒來失望：那回來幹嘛

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

拒否柴賴超商吹冷氣　癱軟趴地被媽硬拖走

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面