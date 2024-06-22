台中最大社宅揭幕！802戶生活機能超到位 　盧秀燕讚：比豪宅還好

▲台中公園一期好宅今天正式揭幕，盧秀燕出席開幕儀式。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中社宅新地標！台中公園一期好宅今(22)日正式揭幕，台中市政府指出，這座台中第9處、完工招租中802戶數最多的社會住宅，鄰近台中百年公園，提供完善的生活設施，包括親子館、健身房、空中景觀步道等，為台中的社會住宅樹立了新標竿。台中市長盧秀燕出席開幕儀式時指出，好宅內還有旗艦店型便利商店，及針對長者的社區服務站，讓長輩安心生活，孩童放心玩樂、年輕人專心打拚，台中好宅一應俱全！

盧秀燕表示，台中公園社宅的選址特別用心，對面是3萬坪的台中公園，旁邊則是La La Port購物中心。此外，即將動工的台中巨蛋住宅與高鐵站旁的好宅，同樣坐落於台中市的黃金地段。「台中好宅備受喜愛！」此次台中公園社宅共有802戶社會住宅，吸引超過4000人參加抽籤，此次未中籤的市民不必擔心，市府已投入500億興建社宅，未來還將有更多的社會住宅計劃展開。

盧秀燕也說，台中公園社宅的特色包括空中步道、兒童公托設施、針對0-6歲嬰幼兒的親子館及親子課程。居民可在社區內借用玩具，還有旗艦店型便利商店，及針對長者的各類活動與課程，一應俱全。此外，該類設施和服務不僅限於社宅居民，地方民眾也可自由使用。市府努力推動社宅，包含完工、興建中的已完全達標中央委託的戶數。

住宅發展工程處指出，台中好宅是台中市府相當重視並全力推動的政策，提出第一階段(108-111年)5000戶、第二階段(112-115年)1萬戶的興辦目標，截至今年6月，市府已完工社會住宅基地共計9處(2719戶)，興建中基地共計15處(4649戶)，累積已開工戶數已超過7368戶；預計今年將再陸續開工7案基地，興辦戶數將邁向1萬231戶，提前達成1萬戶興辦目標。

住宅處強調，另依行政院「社會住宅興辦計畫」分配中央與市府於台中市境內興辦目標為1萬4000戶，若以平均分擔計算，中央及市府各興辦7000戶。目前中央對外公開的興辦戶數5237戶(興辦進度須依中央公開資訊為主)，加計市府興辦1萬戶，已超越中央分配予台中市的興辦目標，並且持續興建當中。

住宅處表示，未來市府將持續評估興辦社宅戶數，以滿足市民期待，不斷推升社會住宅興辦戶量，並以質的提升為興辦目標，質量並進以期望提供民眾舒適的居住環境並落實推動的居住正義政策，同時併搭配包租代管及租金補貼等多元居住協助政策，將協助更多家庭安居台中。