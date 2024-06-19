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8句詩詞還原「寫論文崩潰日常」！研究生被戳痛點：滿滿的怨念

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲原PO看完後笑翻。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

記者施怡妏／綜合報導

寫論文的過程，對於每個研究生來說，是壓力很大的一段時光，都想盡快擺脫的恐怖回憶，一名網友表示，在學校內看到有一篇標題為「寫論文」的創作詩集，每一句都是古文典故，拼湊成一段關於寫論文的痛苦回憶，貼文超過千名網友按讚，笑喊「論文創傷症候群」。

有網友在臉書「路上觀察學院」發文，在校園內發現一篇創意詩集，標題簡單明瞭寫著「寫論文」，看完內容後，他忍住驚呼「這是對論文有多大的怨念啊！」

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寫論文

君子坦蕩蕩，小人寫論文。
商女不知亡國恨，一天到晩寫論文。
舉頭望明月，低頭寫論文。
洛陽親友如相問，就說我在寫論文。
少壯不努力，老大寫論文。
垂死病中驚坐起，今天還沒寫論文。
人生自古誰無死，來生繼續寫論文。
眾裡尋他千百度，驀然回首，那人正在寫論文。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

▲網友搞笑留言。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

貼文曝光，網友們發揮創意，寫出許多搞笑句子，「姑蘇城外含三次，夜半回來寫論文」、「舉杯邀明月，口試有三人」、「人有悲歡離合，也有要寫論文」、「論文寫不好，延畢沒煩惱，論文寫得好，教授當你草」、「所以說課綱為什麼要廢古文呢？這不是很有用？看留言的人各個是人才」、「少小離家延畢回，鄉音無改鬢毛衰，兒童相見不相識，笑問還在寫論文？」「三十功名塵與土，八千里路寫論文」、「一簫一劍平生意，寫盡論文十五年」、「還君明珠雙淚垂，我還要去寫論文」。

還有網友指出，這一篇經常被拿來使用，「之前在國文老師的群組裡看過，但是以『改作文』三字取代寫論文」；還有之前疫情時，也被拿來改成「做核酸」版本。事實上，該則創作早在2012年就有了，但創作者匿名，經由老師的臉書貼文而曝光。

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