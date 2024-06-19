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13歲少女蹺家沒錢吃住喊求救　無良網友竟介紹她下海陪酒

▲▼性招待,酒店,酒店小姐,應召女,特種行業,陪酒,打工,販賣人口（示意圖／ETtoday資料照）

▲少女陪酒示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名13歲少女小莉（化名）和家人鬧翻離家出走，後來錢花光了沒地方住也沒錢吃飯，於是透過網路認識的朋友張男幫忙找工作，張姓男子見「有機可趁」，慫恿小莉當起傳播妹，以每節3000到6000的價格坐檯陪酒，沒想到還沒「開張」，媽媽就透過警方協尋找到小莉，也對張男提告，張男辯稱是「小莉自願的」，但法官審理後依違反兒童及少年性剝削防制條例判徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，張男是在交友軟體上認識小莉，後來小莉因逃家在外需錢生活，於是請張男幫忙介紹工作，去年9月14日晚間8時許，兩人相約在高雄火車站碰面，並隨即前往某商旅投宿，因小莉未成年，無法登記住宿資料，於是請張男以其名義登記住宿，後來張男建議小莉乾脆下海做傳播。

因為身無分文，小莉只好答應，張男準備讓小莉以一節3000至6000元的價格坐檯陪酒，但小莉因為被家人通報為失蹤人口，沒多久警方就找上門，張男還沒賺到錢就先吃上官司。

法院審理時，張男辯稱是「小莉自願的」，法官考量他坦承犯行，態度尚可，因此依違反兒童及少年性剝削防制條例的意圖營利而招募、引誘、媒介使少年坐檯陪酒未遂罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

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