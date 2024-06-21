賓士超速40km被吊牌　車主買假牌繼續上路！結果被AI抓到慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子今年4月間駕駛賓士車在國道上狂飆，因超速40公里遭測速照相拍照取締而扣牌，李男竟異想天開自網路上購買車牌上路，楊梅警方巡邏車16日巡邏時，車上安裝AI巡防系統查出李男車牌有異，經埋伏守候後順利查緝到案，李男坦承以6000元代價自網路上購買偽造車牌兩面，懸掛在吊扣車上，未料仍被警方查獲，楊梅警方偵訊後依偽造文書罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲李姓男子16日駕駛賓士車被楊梅警方AI巡防系統查出車牌有異，經確認為偽造車牌，經埋伏守候查緝到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，楊梅警分局草湳派出所所長張傑凱、警員林子森16日晚間巡邏勤務時，車上安裝「AI巡防系統」發現一輛經過賓士車轎車疑似懸掛變造車牌，員警隨後埋伏守候，順利將28歲李姓男子查緝到案。

警方查出，設籍桃園市楊梅區的李姓男子於今年4月間駕駛妻子名下的白色賓士轎車，在國一高速公路上狂飆，因超速逾40公里被測速照相拍照取締，事後監理機關通知須吊扣車牌照6個月，李男繳回牌照後為繼續使用賓士車，竟異想天於5月間在網路上向不知名賣家搭上線，以6000元代價購買與原車號相同之偽造車牌兩面，懸掛在賓士車上繼續上路，以為不會被警察發現，沒想到仍舊被警方查緝到案

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楊梅警方表示，近年來不肖民眾為逃漏稅金、因案車輛號牌遭吊扣（銷），甚至為隱藏犯罪行跡嫁禍他人，鋌而走險上網購買假車牌懸掛，導致偽造問題日益嚴重。桃園市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊研發出AI巡防系統，近期在科技執法上取得重大突破，運用大數據分析，每週可篩出20至30筆偽變造車牌車號，「AI巡防系統」可自動辨識示警，目前已成功辨識出近百輛疑似偽變造車牌的車輛。



楊梅警方呼籲，使用偽變造車牌，將依法查扣車牌及車輛外，同時也涉犯刑法之「偽造特種文書罪」，將處一年以下有期徒刑、拘役或罰金，並因違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款「使用偽造、變造或矇領之牌照」，最高可處1萬零800罰鍰，籲請民眾應有守法觀念，勿存僥倖心態。