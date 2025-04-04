　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

記者陳家祥／台北報導

為減少貿易逆差，美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中，台灣被課徵32%關稅引發關注。行政院長卓榮泰今率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會，宣布9大面向及20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案，因應產業與社會的各項需求。

▲▼行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

今記者會開始後，卓榮泰先說，「非常抱歉，我們來晚了一天」，從台灣時間4月3日清晨開始，好幾位首長都緊盯電視媒體跟網路，非常注意在各種最終結果發表，昨天到晚上也持續進行各種工作會議。

「這樣的工作是持續過去數個月以來，不斷地進行相關研判分析討論，也設定了許多議題，這個議題包括各種可能性。」卓榮泰說，當然，也涵蓋今天面對的具體結果，行政團隊當時在設定議題時，當然會以最折衷、最合理的試算結果來推估可能面臨的衝擊，「然而今天出現的是不合理的結果，因此有必要將過去數個月的努力，做全面提升」。

卓榮泰強調，世界各國包括台灣都對美國新關稅政策高度關心，有不同的憂心。今天向國人報告，已經將因應策略擴大到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業的9大面向及20項措施協助方案。

卓榮泰指出，這段時間可以觀察到，美國政府的變化是在一個不確定的狀況，而且會相當劇烈，政府的責任就是管控風險、了解產業需求，最終目的是要讓國家經濟穩定，產業發展穩定、國人生活安心。

卓榮泰提到，目前美國政府持續發布各項關稅政策細節，有些具體影響還有待確認，但他要求行政團隊各部會，以現況所能掌握的資訊，就產業的影響評估，進行全面性的檢討，並且根據衝擊提出相對應的報告與因應措施，在最短時間內向國人同胞及產業界說明。

卓榮泰說，在產業影響評估跟支持措施，這幾天行政團隊針對產業類別的影響進行評估，提升了因應措施。在台灣出口美國的各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等，這些產業目前評估起來關稅影響較為重大。

至於在農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，會擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

卓榮泰表示，因此針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，行銷佈局將來的影響，要請經濟部跟同業不詳細說明具體內容。根據產業影響評估，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億。未來要因應產業跟社會的各項需求。會就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部經濟部農業部、勞動部分別執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國關稅戰！陸恐祭免運　他曝「台1產業」基本上宣判死刑
32%、25%關稅產業有這些　行政院：全力對美談判
App下載榜首竟是「盜版GPT」　一堆港人付費才發現
快訊／16:54規模4.2「極淺層地震」　最大震度3級
最高推演到35%！　政院揭「25%+N」推估範圍
川普很快「要對藥品課關稅」　專家憂：恐發生缺藥潮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

批對美重關稅反應慢　朱立倫：賴要國泰民安還是毀滅台灣？

政院最高推演到35%！鄭麗君揭「25%+N」推估範圍：極端情境高度遺憾

農、工業都遭殃！川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

柯建銘再談川普關稅：經長5月赴美　「對政院因應有絕對信心」

卓內閣遭疑沒掌握32％關稅　張啓楷：應由朱敬一、童子賢重新組閣

LIVE／川普開徵32%關稅衝擊大　卓榮泰4點記者會說明因應措施

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

幕後／民進黨入場「說的沒唱的好聽」　地方宣講成效不如大港開唱

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

李珠珢被嚇到還不忘跳舞　立刻表情管理超敬業XD

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

【環島遇到撒嬌黑狗】陪走25km！送安置後結局超溫暖

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

批對美重關稅反應慢　朱立倫：賴要國泰民安還是毀滅台灣？

政院最高推演到35%！鄭麗君揭「25%+N」推估範圍：極端情境高度遺憾

農、工業都遭殃！川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

柯建銘再談川普關稅：經長5月赴美　「對政院因應有絕對信心」

卓內閣遭疑沒掌握32％關稅　張啓楷：應由朱敬一、童子賢重新組閣

LIVE／川普開徵32%關稅衝擊大　卓榮泰4點記者會說明因應措施

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

幕後／民進黨入場「說的沒唱的好聽」　地方宣講成效不如大港開唱

婁峻碩、焦凡凡沖繩婚禮結束1個月　宣布「愛的結晶製作中」：看了都會笑

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

胡宇威擔心瓦斯氣爆　蔡凡熙認「沒天分」雨中爭吵

玉山觀高山屋試營運開放使用　玉管處盼開放山林兼顧生態

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

貝克漢兒子爆「愛上同一個女人」鬧不和！　慶祝50大壽長子怒缺席

才剛結婚「老公態度大轉」婆婆也不演了　一票勸逃：真的很多這樣

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

政治熱門新聞

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

民防課教「帶避孕藥、保險套」　黑熊學院：降低傷害

川普關稅措施有諸多不合理　賴清德：持續與美方強力交涉

羅廷瑋憂被罷免「一家7口怎麼辦」　罷團冷回：你名下4間房收租

圖／大罷免時代　12綠委罷免門檻一次看懂

LIVE／川普開徵32%關稅衝擊大　卓榮泰4點記者會說明因應措施

柯建銘曾估「美對台關稅僅10%」　凌濤嗆：「陷眠」內閣

川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

快訊／因應川普32%關稅戰　卓榮泰下午4點開記者會

馬克宏籲暫停投資美國　藍議員：台灣也應考慮暫緩台積電赴美

圖／大罷免時代　35藍委罷免門檻一次看懂

川普凌晨揮關稅大刀　行政團隊無時差研商、32%稅率在推估範圍內

柯建銘昔估川普關稅只10％　狂言藍白將大失所望「怎沒用最強手段」

更多熱門

相關新聞

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

輸美小型包裹免稅喊卡　中國電商3解方接招

美國取消中國、香港小額包裹免稅待遇，將於美東時間5月2日生效。業界表示，早有預期免稅紅利將消失，從海外倉儲布局、拓展其他市場、高附加價值轉型等3方向應對。

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

32%、25%關稅產業有這些　鄭麗君：全力對美談判確保公平互利

政院最高推演到35%！鄭麗君揭「25%+N」推估範圍

政院最高推演到35%！鄭麗君揭「25%+N」推估範圍

川普很快「要對藥品課關稅」　專家：恐有缺藥潮

川普很快「要對藥品課關稅」　專家：恐有缺藥潮

川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

川普關稅重災區有這些　卓榮泰指示全力擴大產業支持

關鍵字：

川普關稅卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

葉欣眉坦承直腸罹類癌病榻照曝光發炎住五天四夜

台南「路人阿伯」被偷290萬！真實身分曝　兇手嚇爛投案

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

六福村未成年受困　運將還原現場

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

川普關稅大刀砍殺股市！　專家曝2族群最慘

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

App下載榜首竟是「盜版GPT」

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

今年清明節在4月4日！天文館曝原因

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面