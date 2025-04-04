快訊／應對川普關稅大刀　卓榮泰提出總額880億協助方案

記者陳家祥／台北報導

為減少貿易逆差，美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中，台灣被課徵32%關稅引發關注。行政院長卓榮泰今率領財政部、經濟部與農業部、勞動部等首長召開記者會，宣布9大面向及20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案，因應產業與社會的各項需求。

▲行政院長卓榮泰出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



今記者會開始後，卓榮泰先說，「非常抱歉，我們來晚了一天」，從台灣時間4月3日清晨開始，好幾位首長都緊盯電視媒體跟網路，非常注意在各種最終結果發表，昨天到晚上也持續進行各種工作會議。

「這樣的工作是持續過去數個月以來，不斷地進行相關研判分析討論，也設定了許多議題，這個議題包括各種可能性。」卓榮泰說，當然，也涵蓋今天面對的具體結果，行政團隊當時在設定議題時，當然會以最折衷、最合理的試算結果來推估可能面臨的衝擊，「然而今天出現的是不合理的結果，因此有必要將過去數個月的努力，做全面提升」。

卓榮泰強調，世界各國包括台灣都對美國新關稅政策高度關心，有不同的憂心。今天向國人報告，已經將因應策略擴大到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業的9大面向及20項措施協助方案。

卓榮泰指出，這段時間可以觀察到，美國政府的變化是在一個不確定的狀況，而且會相當劇烈，政府的責任就是管控風險、了解產業需求，最終目的是要讓國家經濟穩定，產業發展穩定、國人生活安心。

卓榮泰提到，目前美國政府持續發布各項關稅政策細節，有些具體影響還有待確認，但他要求行政團隊各部會，以現況所能掌握的資訊，就產業的影響評估，進行全面性的檢討，並且根據衝擊提出相對應的報告與因應措施，在最短時間內向國人同胞及產業界說明。

卓榮泰說，在產業影響評估跟支持措施，這幾天行政團隊針對產業類別的影響進行評估，提升了因應措施。在台灣出口美國的各項產業中，電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車與零組件、建材、家電等，這些產業目前評估起來關稅影響較為重大。

至於在農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，以及漁業的吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等農業漁業出口，會擔心有消費市場縮小或是減少競爭優勢力的疑慮。

卓榮泰表示，因此針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，行銷佈局將來的影響，要請經濟部跟同業不詳細說明具體內容。根據產業影響評估，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億。未來要因應產業跟社會的各項需求。會就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部經濟部農業部、勞動部分別執行。