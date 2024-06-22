美國富豪「擲銀彈」表態！麥隆豪捐16億捧川普　拜登獲彭博6.4億

▲美國總統前總統川普的募款金額已超越拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

距離美國總統大選僅剩不到5個月，總統拜登和對手川普進入最後「籌錢」階段。最新資料顯示，前紐約市長彭博向拜登捐贈近2000萬美元（約台幣6億4700萬元）；但川普在封口費案被判有罪隔天，收到保守派富豪提姆麥隆（Timothy Mellon）捐贈的5000萬美元（約台幣16億1500萬元），募款金額已經超越拜登。

綜合外媒報導，支持川普的「讓美國再次偉大」超級政治行動委員會（Super PAC）20日宣布，在川普因封口費案被判有罪隔天，收到麥隆家族繼承人提姆·麥隆捐贈的5000萬美元（約新台幣16億1500萬元），而這筆捐款也是2024年美國總統選舉以來最大的一筆。

保守派的提姆麥隆熱衷於政治，他從去年起已經向川普的「讓美國再次偉大」及獨立參選人小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）的超級政治行動委員會，各捐贈了2500萬美元（約台幣8億750萬元）。

▲美國前紐約市長、彭博公司創辦人彭博。（圖／達志影像／美聯社）



此外，拜登的最大個人捐助者是前紐約市長兼富豪彭博（Mike Bloomberg），他向拜登的超級政治行動委員會捐贈了近2000萬美元。

美國大選的捐款金額可以反映競選陣營的競選狀況，而所謂「超級政治行動委員」則是美國選舉中獨特的組織形式，其募集的資金不能直接用於候選人或政黨，而只能用於政治活動的表達；捐款金額沒有上限，但必須公開，因此被戲稱為「富豪的政治賭場」。

川普在4月初因官司支出龐大，捐款額一度落後拜登和民主黨約1億美元。然而目前川普的負債已減少一半，募款總額達到1億1650萬美元，超過拜登的9160萬美元。

川普的募款成功很大程度上要歸功於5月30日的封口費案有罪判決；普在5月募得7504萬美元，其中僅30日和31日兩天就籌得2700萬美元，遠超拜登當月的3770萬美元。

這些資金的效果幾乎可以立即看到，兩邊的競選團隊都開始執行大規模的競選廣告，川普超級政治行動委員會更表示，將為9月預留1億美元的廣告費用。