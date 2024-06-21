快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（21日）針對國會改革覆議案進行表決，最終開票結果顯示，62票「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，51票「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，覆議案不通過。預料民進黨立法院黨團後續將等到總統公告法律後聲請釋憲。

▲國會改革覆議案，國民黨各立委集體亮票。（圖／記者屠惠剛攝）



覆議案表決採記名投票，院長韓國瑜於上午10點15分時宣布，為了方便領票投票，第1號到60號委員請至南區領票處，61到113號請到北區領票處，兩側投票發言台設有一個票匭，兩張票均可以投入。宣布完後，藍綠白立委即開始投票。

藍、白、綠雙方監票人為楊瓊瓔、林國成及陳培瑜，國民黨團部分則以集體亮票方式投票，投票前也高喊「支持國會改革」，而票匭旁民眾黨立委林國誠也協助大家投票。

約於11點時，韓國瑜進入議場領票進行投票，當時眾藍委們馬上拍手叫好，但綠委則不滿「院長沒有議事中立！」、「院長會什麼可以投票？」。

大約於11點13分時韓國瑜宣布，因立委均以投完票，因此將提早開始開票。最終，也在韓國瑜裁示下宣布，62票「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，51票「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，覆議案不通過。