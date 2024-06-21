　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

芒果公主「喬幼」宣講芒果大小事　車停放心行得安心報你知

▲台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，共同營造安全的旅遊與購物空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，共同營造安全的旅遊與購物空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，希望能拉進警民的距離，凝聚民眾對治安與交通工作之共識，共同營造安全的旅遊與購物空間。

台南玉井、楠西、南化地區芒果自6月份起已進入盛產期，南化區公所、玉井區公所、楠西區公所將分別在6月23日、6月29日及7月6日接續辦理芒果節活動，推廣在地「紅寶石」特產。另外，玉井區公所於芒果產季期間，在玉井市區已規劃多處停車場供遊客停放，民眾勿貪圖一時之便違規停車，因而造成交通阻塞，將影響用路人安全。

▲台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，共同營造安全的旅遊與購物空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井分局分局長陳添新表示，分局著重「買得安心，行的放心」，特別在玉井區中正路老街商圈及青果市場假日湧入之車潮、人流規劃交通疏導勤務，除規劃玉井區農會前、玉井區中正路與民權路口、玉井區民權路與台84線路口及分局前中正路與中山路路口等4處交通崗外，更增派巡邏警力視交通狀況機動疏導車流，以確保行車順暢。

▲台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，共同營造安全的旅遊與購物空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

玉井分局也提醒民眾，停車時勿將貴重物品留置於車內，注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失。此外，駕駛車輛行經路口時應停讓行人，確實遵守交通安全規則，依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，平平安安出遊，安全快樂返家。

ET快訊
青鳥不散！覆議案被否決　在場民眾談下一步：繼續抗爭、全力罷免
告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天送別：媽媽變成蝴蝶了
快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了
媽媽今告別式！　阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身
機車猛撞燒成火球！　23歲騎士慘死
長髮妹拍美照「硬上奈良鹿」險洩春光？　真相曝光
快訊／手術開錯刀遭免職！　名醫陸希平提救濟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東市2大百貨公司年中慶　限時折扣多元回饋

芒果公主「喬幼」宣講芒果大小事　車停放心行得安心報你知

埔里親水節夏至前一天開幕　結合在地花卉邀大小朋友玩水玩手作

打造失智友善生活圈　花蓮首間全失智型小規模服務中心開幕

南投製茶培茶研習競賽登場　青農+茶二代觀摩切磋手藝

丹大部落木工培訓生產基地揭牌　在地族人疏伐資材創綠色經濟

台中發「物調券」挺花蓮　首日30分鐘秒殺

潮州警盤查42歲越南籍移工　他拔腿跑200米…原來逾期居留

提升職場競爭力　台南市政府勞工局青少年職涯規劃研習營受理報名！

快訊／台鐵深夜死傷事故！有人闖平交道遭撞　中壢=埔心列車延誤

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

中捷受傷高中生曝不逃跑原因　首露面！感謝英勇「許瑞哥哥」

屏東市2大百貨公司年中慶　限時折扣多元回饋

芒果公主「喬幼」宣講芒果大小事　車停放心行得安心報你知

埔里親水節夏至前一天開幕　結合在地花卉邀大小朋友玩水玩手作

打造失智友善生活圈　花蓮首間全失智型小規模服務中心開幕

南投製茶培茶研習競賽登場　青農+茶二代觀摩切磋手藝

丹大部落木工培訓生產基地揭牌　在地族人疏伐資材創綠色經濟

台中發「物調券」挺花蓮　首日30分鐘秒殺

潮州警盤查42歲越南籍移工　他拔腿跑200米…原來逾期居留

提升職場競爭力　台南市政府勞工局青少年職涯規劃研習營受理報名！

快訊／台鐵深夜死傷事故！有人闖平交道遭撞　中壢=埔心列車延誤

愛河旁百億大案首次實登揭露　衝破6字頭創區域新高

日團生物股長首登台　與蘇打綠阿龔金曲車拚

BLACKPINK巡迴電影上映！官方海報藏驚喜　台粉見背景尖叫：是高雄

峮峮錄節目爆哭！　小鬼離世4年感情空窗…哽咽：愛有很多種形式

新青安的代價！　1千萬房貸「40年總利息飆550萬」

青鳥上午破2千人！　預告備戰憲法訴訟：持續監督國會

台積電砸6億元寵員工！每人發8千元消費金「旅遊、娛樂都可用」

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天送別：媽媽變成蝴蝶了

峮峮長髮造型曝光！回眸一笑超甜　「下衣失蹤秀美腿」電暈全網

甜茶女友凱莉珍娜「遭酸毀容」不忍了！　淚訴差別待遇：以為我沒情感

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

地方熱門新聞

即／台鐵深夜死傷事故！中壢=埔心列車延誤

快訊／台中驚現一具女屍　疑死亡多日

二大醫院發現　長新冠患者持續呼吸困難新機轉

蘇花公路又坍方！泥水阻斷交通

蘇花崇德路段崩坍搶通　用路人小心通行

台鐵R200型柴電機車首航　逾千人潮爭睹風采 

擁抱終身學習　空大生徐子佩獲錄取兩大學博班

電鍍公司欠繳水污染法罰鍰218萬4千元扣押存款清償

雲林縣長照服務涵蓋率92.11%　超前六都

一啡沖天公益傳香台灣首廟天壇聯名咖啡

南消救護高手榮獲國際救護比賽優等

潮州警盤查越南籍移工　他心虛拔腿就跑

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

新北加強工廠消防安全　推最高可領22萬補助

更多熱門

相關新聞

「台南國際芒果節」22 日美味登場

「台南國際芒果節」22 日美味登場

以美味、優質享譽國際的台南芒果目前適逢產季，市府規劃從6/22至7/13每周末辦理「台南國際芒果節」，結合台南芒果六大產區及其周邊活動接力登場，6/22日將於大內區走馬瀨農場揭開序幕。

台南郵局行銷愛文芒果做公益便捷、快速送達消費者手上

台南郵局行銷愛文芒果做公益便捷、快速送達消費者手上

行銷台南芒果增黃偉哲推出彩虹包「芒果寶盒」

行銷台南芒果增黃偉哲推出彩虹包「芒果寶盒」

台南芒果外銷新加坡首櫃封裝

台南芒果外銷新加坡首櫃封裝

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

「台灣LV」變身芒果寶盒夏季限定預購

關鍵字：

芒果公主喬幼芒果安心

讀者迴響

熱門新聞

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

北韓3男3女高中生租澡堂開「雜交性愛趴」！

唐治平摸狗突問「要不要死」　便當店員工驚嚇

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面