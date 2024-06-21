芒果公主「喬幼」宣講芒果大小事　車停放心行得安心報你知

▲台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，共同營造安全的旅遊與購物空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市玉井分局邀請在地有著「芒果公主」美稱的台語歌手「喬幼」協同拍攝玉井芒果季交通、治安宣導影片，希望能拉進警民的距離，凝聚民眾對治安與交通工作之共識，共同營造安全的旅遊與購物空間。

台南玉井、楠西、南化地區芒果自6月份起已進入盛產期，南化區公所、玉井區公所、楠西區公所將分別在6月23日、6月29日及7月6日接續辦理芒果節活動，推廣在地「紅寶石」特產。另外，玉井區公所於芒果產季期間，在玉井市區已規劃多處停車場供遊客停放，民眾勿貪圖一時之便違規停車，因而造成交通阻塞，將影響用路人安全。





玉井分局分局長陳添新表示，分局著重「買得安心，行的放心」，特別在玉井區中正路老街商圈及青果市場假日湧入之車潮、人流規劃交通疏導勤務，除規劃玉井區農會前、玉井區中正路與民權路口、玉井區民權路與台84線路口及分局前中正路與中山路路口等4處交通崗外，更增派巡邏警力視交通狀況機動疏導車流，以確保行車順暢。





玉井分局也提醒民眾，停車時勿將貴重物品留置於車內，注意隨身攜帶物品，以免引起宵小覬覦，造成財務上的損失。此外，駕駛車輛行經路口時應停讓行人，確實遵守交通安全規則，依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，平平安安出遊，安全快樂返家。