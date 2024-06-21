假動作！彰化自小客「先右切再左迴轉」騎士被撞飛　倒楣畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣福興鄉日前發生1起轎車與機車碰撞意外，1輛白色轎車行經鹿興路時，因為不明原因，車頭剛往右切下一秒突然緊急往左迴轉，後方機車閃避不及直接撞上，20歲楊姓女騎士慘被撞飛，幸好僅受輕傷。警方表示，經檢視影像，肇事轎車未依規定使用方向燈，依規定可處1200元以上3600以下罰鍰。

根據車禍影片，26歲洪姓駕駛白色轎車，行駛至福興鄉鹿興路的驗車廠時，先將車往右切，然後突然往左跨越對向車道迴轉，後方同方向的機車女騎士閃避不及直接撞上，人還飛了出去。

▲彰化福興鄉轎車右切再迴轉撞機車。（圖／翻攝自社會事新聞影音，以下同）

鹿港警分局交通分隊小隊長郭元章指出，本案發生在6月13日，洪姓男子駕駛白色轎車，沿鹿興路由西往東方向行駛，行至肇事路段時，白色轎車突然迴轉，剛好有1部楊姓女子騎乘的重機車，也是沿在鹿興路由西往東方向行行駛，兩車發生碰撞，機車騎士楊女人車倒地，肢體擦傷送醫，雙方酒測均為0。

警方表示，經檢視影像，該部白色轎車未依規定使用方向燈，依《道路交通安全管理處罰條例》第43條規定，可處1200元以上3600元以下罰鍰。

▲轎車先往右切，卻又突然往左迴轉，直接把機車騎士撞飛。（圖／翻攝自社會事新聞影音）