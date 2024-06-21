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社會 社會焦點 保障人權

假國中主任要訂鋼琴+牛肉罐　生意上門急匯款訂貨...結果是騙局

記者唐詠絮／彰化報導

彰化繼假冒學校主任定盆栽、佛跳牆後，員林市有間樂器羅姓業者接到一名陳姓男子自稱是埔心國中主任，以學校訂樂器及紅燒牛肉罐頭20箱，要他先匯款近10萬元，豈料匯款後，又獅子大開口需要80箱，店長驚覺有異，打到學校詢問才知道根本沒有陳主任，才知遭詐緊急報警，目前警方已掌握相關線索積極偵辦中。

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙報警。（圖／記者唐詠絮攝）

近年來冒用學校主任訂貨詐騙手法不斷翻新，也曾有廠商接到自稱是大葉大學主任，要施作窗簾工程、也有冒稱是田尾國中主任要訂植栽讓店家損失30萬元，更有不少餐廳業者收到假冒彰中、精誠中學與鹿港高中的主任，要求訂製每人1000元客製化佛跳牆還要包場，焦急著要將款項匯給對方。

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

員林市這間樂器行20日也遭到同樣手法詐騙，有一位自稱埔心國中陳姓總務主任加Line，說學校畢業晚會急需要用鋼琴及吉他，接著又說要紅燒牛肉罐頭20箱，「陳主任」要店長加入罐頭廠商經理的Line協助訂購，必須先匯款99,800元，星期五校方會連同樂器的錢一起給，店長不疑有他，立即轉帳匯款，後來對方又狂打電話追加到80箱，這才覺得有詭，打電話去學校詢問才知道沒有陳主任。

埔心國中校長表示，學校沒有要訂樂器或是牛肉罐頭，也請店家或廠商若收到相關訂購情形，請務必洽電學校詢問，而警方也提醒民眾，民眾接獲陌生電話，應小心查證真偽，以免蒙受財產損失。

▲彰化員林市有樂器行遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

▲樂器行夫妻遭詐騙。（圖／記者唐詠絮攝）

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