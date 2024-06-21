有夠囂張！霧峰警阻詐竟被報復　視訊截圖變「投資獲利者」

▲▼霧峰員警成功阻擋詐團詐騙，結果頭貼竟遭報復盜用，警方將追查到底。（圖／霧峰警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局霧峰分局黃姓員警前（19）天成功阻擋1名婦女被詐騙，不料遭到詐團報復，詐團竟盜用黃員頭貼，以警察也加入投資並獲利68萬元作證，吸引民眾加入，警方得知後，立即在各社群軟體澄清說明，並無此事，已成立專案小組積極查緝。

任職內新派出所的黃姓員警，前天在派出所內受理66歲解姓女子報案，經了解該手法後認定是一件假投資，就在分析當下，解女接到詐騙集團撥打視訊電話，黃員為了使解女確信遭到詐騙，代為接通視訊電話和對方對談，解女總算清醒並相信警方，沒有匯款。

熱心民眾昨天私訊分局臉書粉專表示，「有人利用派出所員警去誘拐詐騙」，警方立即查看，原來黃員在和詐團對話過程中，頭貼遭截圖盜用，還大言不慚的誆稱「感謝霧峰派出所員警的信任，畢竟現在投資都是擔心詐騙，後來李警官拿出10萬元，在公司程式系統操作之下，賺到68萬元」

警方表示，員警資料和任職派出所不但都錯，而且根本子虛烏有，已展開全面調查，絕不容許不法分子利用警察形象進行違法活動，並全力嚴懲所有詐騙集團，積極追查到底。

警方提醒民眾，對於網路或電話中自稱為警察的來電或訊息，必須留意，勿因圖片或頭像是公務人員（政府官員、檢察官、調查員或警察），就輕信其身份。避免個人資料及財產受到損害。