眼疾男求診愛上護理師！追求不成怒發恐嚇信　連喊3次隨機砍人

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲廖姓男子16日發電郵到霧峰區某醫院申訴信箱，大膽留言說下次去醫院要隨機砍護理師，而且連說3次，院方一查「下次」就是17日，警方獲報不敢大意前往部署，所幸廖男沒有任何動靜，原來，廖男因眼疾求診，見某位女護理師驚為天，但因求愛不成被女方提告，對院方和女方心生怨恨，今年示愛仍不被理會，舊恨加新仇，憤而揚言砍人，警方除依涉嫌恐嚇及違反醫療法送辦之外，將加強巡簽、持續監控。

▲▼1名男子求愛不成，舊恨加新仇，竟然電郵醫院信箱要隨機砍人。（圖／民眾提供，下同）

「告訴你們院長，下次去醫院，我會隨機砍人，2022年1月，我去醫院開刀，有家人陪同，你們竟然叫保全去門診對我跟蹤、騷擾、監視，還阻止我和護理師說話；3月，你們幫護理師去派出所提告恐嚇，6月，檢察官不起訴。」

「你們醫院到現在還不和我道歉，我下次去醫院，我會隨機砍護理師，我保證；你們醫院什麼事都不肯跟我說，叫保全騷擾我，告我恐嚇，我下次去醫院，我會隨機砍護理師，我保證。」

霧峰分局16日接獲醫院通報，得知廖男下次去醫院的時間，就是隔天，立即前往診間部署警力，並聯繫廖男家人陪同回診。

隔天，警方在候診區全程監控，直到回診結束，所好沒有安全顧慮，經查，廖男前年看診時，對女護理師容貌驚為天人，搜尋臉書順利找到，留言表達愛慕之意，廖男瘋狂追求不成開罵，遭女方控告妨害名譽，雖然後來不起訴，但廖男從此懷恨在心。

廖男今年持續看診，也不斷示愛，仍被女護理師嚴詞拒絕，在舊仇加新恨之下，廖男憤而寄發恐嚇郵件到院方性騷擾申訴信箱，警方強調，對於恐嚇行為絕不寬容，除了將廖男依涉嫌恐嚇及違反醫療法第24條送辦之外，並和院方研究未來防範之道。