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社會 社會焦點 保障人權

謊稱中捷案受害者討醫藥費　「頭貼本人」喊冤：我也是被盜用

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲一名不肖人士謊稱自己為「Chen Mie」，利用中捷案騙取民眾，頭貼本人為一名黃女，澄清是被盜用。（圖／翻攝爆料公社）

記者許權毅／台中報導

中捷隨機持刀砍人案2名傷者長髮哥、呂姓高中生都已出院，不料昨日傳出一名具名Chen Mie的女子在臉書爆料公社發文，稱自己患有糖尿病的媽媽也遭到砍傷，希望網友能捐款，台中市府第一時間怒斥是詐騙訊息；至於「頭貼主人」是一名黃姓女子，在臉書發文稱被盜用，至於實際盜用者，警方已經向臉書調閱資料追查中。

昨日恰巧為呂姓高中生出院，竟有不肖人士在臉書社團貼文詐騙，該名貼文網友指稱，5月21日當天，自己扶著媽媽上捷運，結果遇到男子亂揮刀，自己與母親都受傷，但母親因為糖尿病史沒有保險，傷口也癒合很慢，一直出血，希望大家集氣，最後還希望網友捐款當醫藥費用。

針對此事，台中市警察局強調，5月21日案發當天受傷送醫民眾中，並沒有文章中所指女性被害人，為詐騙假訊息。警察局已私訊爆料公社管理員，將該則文章刪除，避免造成民眾受騙上當，同時已立即展開追查，依法偵辦。

遭到盜用照片的為一名黃姓女子，被不法集團盜用頭貼後，化名Chen Mie。黃女自行在臉書澄清，並未向警方說明此事。專案小組已經向臉書Meta公司調閱資料，按照過往紀錄，都需要一段時間，積極偵辦追查中。

警方表示，依據《社會秩序維護法》，如散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰；依據《刑法》，意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

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