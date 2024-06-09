29歲男陷愛情詐騙！衝銀行領85萬　帳號+提款卡都要給「女友」

▲余姓男子遭網路假女友詐騙，欲匯款及提供帳號和提款卡。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名29歲余姓男子遭到網路愛情詐騙，欲提領85萬元給「女友」購買虛擬貨幣，還要將帳戶及提款卡交給對方，警方告知此為典型的「假交友」詐騙帳號手法，如果帳戶被拿去詐騙別人，將會變成詐欺人頭帳戶，未來還得吃上官司，此時余男才驚覺遭詐騙，立刻停止匯款。

▲經員警告知為假交友真詐騙才放棄匯款。（圖／八德警分局提供）

余姓男子日前在八德區介壽路銀行要提領85萬元，行員詢問提領大額現金原因時，余男說詞反覆，不願透露，行員發覺男子可能遭詐團利用帳號，通報警方到場處理。八德分局四維派出所員警王韋程、林士喆，接獲銀行報案疑似有人遭詐騙帳號事件到場了解。

余姓男子至銀行要提領現金，卻一直看著手機，對行員的提問不願意回應，隨後警方到場，余男才說出是在社群網站交友，認識一位李姓女子，雙方加LINE交談一陣子後，女方以要購買虛擬貨幣買賣轉換為理由，要借用余男的銀行帳戶使用，余男還將帳戶及提款卡交給對方，警方告知此為典型的「假交友」詐騙帳號手法，如果帳戶被拿去詐騙別人，將會變成詐欺人頭帳戶，未來還得吃上官司。