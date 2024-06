川普：外籍學生從美國大學畢業「應自動獲得綠卡」

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普20日表示,應該讓從美國大學畢業的外國學生,在畢業後獲得綠卡留在美國。這項提議讓外界大感意外,因為這與他以往對移民的強硬立場有所不同。

根據《路透社》報導,川普(Donald Trump)接受矽谷知名Podcast節目All-In訪問,天使投資人卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)指出,美國需要合法地保留更多高技術人才,這對科技行業非常重要,並要川普承諾,能讓更多優秀的高階人才留在美國。

川普回應,「我承諾。我同意這一點,否則我不會做出承諾……你從大學畢業,我認為你應該自動獲得一張綠卡,作為文憑的一部分,能夠留在這個國家,這也包括短期大學( junior colleges)的畢業生。」

綠卡也被稱作永久居民卡,允許持有人在美國永久居住和工作,並且是邁向公民身份的一步。川普競選團隊在一份聲明中指出,只有經過「史上最嚴格」的審查程序,能為美國做出重大貢獻的最優秀畢業生才能夠留下來。

然而,移民倡導者對特朗普的提議表示懷疑,美國移民委員會政策主任瑞克林-梅爾尼克(Aaron Reichlin-Melnick)說,「這幾乎讓人想笑,因為當年他的政府採取了多項政策,旨在限制學生簽證,並使畢業後留在美國變得更加困難。」

川普在2017年至2021年的總統任期內,採取措施限制美國公司使用H-1B簽證,這是國際學生留在美國的一個主要簽證選項。

在新冠疫情期間,川普政府試圖在學校全面進行網路授課的情況下,強迫數萬名外國學生離開美國;然而,面對訴訟和大學的強烈反對,政府最終撤回了這一命令。

