川普：外籍學生從美國大學畢業「應自動獲得綠卡」

▲美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨總統候選人川普20日表示，應該讓從美國大學畢業的外國學生，在畢業後獲得綠卡留在美國。這項提議讓外界大感意外，因為這與他以往對移民的強硬立場有所不同。

根據《路透社》報導，川普（Donald Trump）接受矽谷知名Podcast節目All-In訪問，天使投資人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）指出，美國需要合法地保留更多高技術人才，這對科技行業非常重要，並要川普承諾，能讓更多優秀的高階人才留在美國。

川普回應，「我承諾。我同意這一點，否則我不會做出承諾……你從大學畢業，我認為你應該自動獲得一張綠卡，作為文憑的一部分，能夠留在這個國家，這也包括短期大學（ junior colleges）的畢業生。」

綠卡也被稱作永久居民卡，允許持有人在美國永久居住和工作，並且是邁向公民身份的一步。川普競選團隊在一份聲明中指出，只有經過「史上最嚴格」的審查程序，能為美國做出重大貢獻的最優秀畢業生才能夠留下來。

然而，移民倡導者對特朗普的提議表示懷疑，美國移民委員會政策主任瑞克林-梅爾尼克（Aaron Reichlin-Melnick）說，「這幾乎讓人想笑，因為當年他的政府採取了多項政策，旨在限制學生簽證，並使畢業後留在美國變得更加困難。」

川普在2017年至2021年的總統任期內，採取措施限制美國公司使用H-1B簽證，這是國際學生留在美國的一個主要簽證選項。

在新冠疫情期間，川普政府試圖在學校全面進行網路授課的情況下，強迫數萬名外國學生離開美國；然而，面對訴訟和大學的強烈反對，政府最終撤回了這一命令。