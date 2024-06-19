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社會 社會焦點 保障人權

北市旅館藏應召站！台女+泰妹價碼曝　警破門9男女正激戰

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局日前接獲線報，轄區內1家旅館暗藏春色，客房藏有女子涉嫌賣淫，每次依照身材、面貌條件，分成3千元至5千元不等的價格，其中有3名台灣籍女子以及9名泰國籍女子，每次性交易應召站抽2000元至2600元不等佣金，另外當場查獲9名男客正在從事性交易，警方也逮捕旅館負責人以及涉嫌媒介賣淫的18歲女經紀。

警方調查，36歲的呂姓女子在北市中山區經營旅館，卻暗藏春色，以每天2000元的價格租給18歲的陳姓女經紀藏放多名應召女子，且其中包括3名台女以及9名泰女，平均年紀約在25歲至39歲之間。

▲▼北市中山區旅館藏12名應召女子，警方上門其中9女正分別與9名男客纏鬥。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山區旅館藏春色，警方上門其中9女正分別與9名男客交易，全被帶回。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方指出，於14日持搜索票前往查緝，查扣當日營業所得新台幣1萬5880元、預備金2萬2100元、監視器主機1組、無線電4台、門禁卡1張、訂房單據1批、電腦1組、工作手機1支，班表名冊及帳冊等證物。

警方當場將在場的23名人員帶回派出所，除依社會秩序維護法對現場從事性交易之應召女子及男客等人進行裁罰外；另將負責人及員工等人依刑法妨害風化罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

▲▼北市中山區旅館藏12名應召女子，警方上門其中9女正分別與9名男客纏鬥。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，每次賣淫價格約3000元至5000元不等，應召站每次交易後抽取2000元至2600元不等的佣金，飯店則是收取每天2千元的房間費用，9名泰國籍女子是以旅遊觀光名義來台，依規定送相關單位遣返。

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