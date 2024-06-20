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不是鼎泰豐！外國友人點名「超普1連鎖店」　他傻：旅遊YTR介紹的

▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲泰國友人也指定要吃夜市美食。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

AI教父黃仁勳每次返台必吃夜市，而一名友人說，泰國友人要來台灣玩，除了點名夜市、麻辣鍋與珍奶，還特別說要吃八方雲集，這讓原PO直言，這種連鎖店超級普通，連他偶爾才會去吃，但友人都指定了，於是求問「內用要點什麼才不會漏氣啊？」文章引發鄉民討論。

一位網友在PTT表示，去年在曼谷旅遊時認識了一群泰國朋友，他們下周要來台灣玩，為了盡地主之誼，原PO要化身導遊帶著大家吃吃喝喝。有趣的是，泰國友人紛紛指定要吃「珍奶、夜市、麻辣鍋（指定馬辣或鼎王）」，還有人特別點名要吃八方雲集。

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這出乎意料的名單讓原PO感到訝異，並好奇反問怎知道八方雲集，友人說，是看他們旅遊YouTuber介紹的。原PO不禁笑虧，「這種連鎖的有什麼好介紹的？」因為他偶爾才去吃水餃，或是點外送。對此，原PO認真發問，「真的帶他們去的話，內用要點什麼才不會漏氣啊？」

底下網友熱議，「吃招牌煎餃配白豆漿」、「連鎖又不代表不好，反而是穩定的象徵」、「美國八方生意很好」、「旅遊本來就是要吃當地人吃的東西」、「『台灣味』指的是 一般台灣人的日常飲食」、「其實連鎖代表有一定實力，難吃怎麼連鎖」、「去八方都點紹辣乾麵+玉米濃湯」、「老外真的愛鍋貼，他們覺得健康好吃」、「八方雲集牛肉麵還行」。

▲八方雲集OmniPork新豬肉新蔬食鍋貼、水餃。（圖／記者黃士原攝）

▲八方雲集鍋貼。（圖／記者黃士原攝）

無獨有偶，日前一名網友要招待日本友人，也詢問「有什麼推薦的必吃台灣味嗎？」一票人大推鼎泰豐、春水堂，「鼎泰豐、春水堂一定要，對日本觀光客來說很重要，就算吃完沒那麼喜歡，回去也能說嘴自己吃過了，才不枉到此一遊」、「鼎泰豐、春水堂、台式快炒、烤鴨館，之前帶國外朋友吃他們都很愛」、「阿宗麵線、鼎泰豐、洛陽街牛肉麵，讓他回去能炫耀的」。

▼鼎泰豐小籠包。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼台中,七期重劃區,大遠百,百貨公司,鼎泰豐,台灣美食,小籠包。（圖／記者姜國輝攝）

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