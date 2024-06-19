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社會 社會焦點 保障人權

18歲女雞頭超剝皮！淫窟藏3台女+9泰妹　「一次抽2600」賺翻

▲▼18歲女經紀 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲18歲陳女利用旅館當應召站，藏匿多名台籍、泰籍女子賣淫，每次抽取2000至2600元佣金。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、吳佩蓁／台北報導

北市警中山分局接獲線報，轄內1家旅館疑似暗藏應召站，警方14日持搜索票前往查緝，當場查獲9對男女正在從事性交易，逮捕3名台籍女子、9名泰國籍女子、女經紀及旅館負責人；經查涉嫌媒介賣淫的經紀人陳女才18歲，每次性交易抽取2000至2600元佣金。

警方調查，36歲的呂姓女子在北市中山區經營旅館，以每天2000元的價格租給18歲的陳姓女經紀作為應召站，陳女在旅館藏匿多名應召女子，其中包括3名台女及9名泰女，平均年紀約在25歲至39歲之間。

陳女再依照應召女子身材、面貌條件，每次賣淫價格分成3000元至5000元不等的價格，陳女每次交易後抽取2000元至2600元不等的佣金；警方上門搜索時赫然發現有9對男女正在進行性交易，當晚陳女至少就賺取1萬8千元佣金。

▲▼警方將賣淫女帶回派出所 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方將賣淫女帶回派出所 。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方14日持搜索票前往查緝，查扣當日營業所得新台幣1萬5880元、預備金2萬2100元、監視器主機1組、無線電4台、門禁卡1張、訂房單據1批、電腦1組、工作手機1支，班表名冊及帳冊等證物，並將在場的23名人員帶回派出所。

▲▼北市中山區旅館藏12名應召女子，警方上門其中9女正分別與9名男客纏鬥。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山區旅館藏12名應召女子，警方上門其中9女正分別與9名男客纏鬥。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，全案除依社會秩序維護法對現場從事性交易之應召女子及男客等人進行裁罰外；另將負責人及員工等人依刑法妨害風化罪嫌移送台北地方檢察署偵辦；至於9名泰國籍女子是以旅遊觀光名義來台，依規定送相關單位遣返。

▲▼北市中山區旅館藏應召站 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲9名正在從事性交易的男客被捕 。（圖／記者邱中岳翻攝）
  

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