太陽穴中彈求饒喊對不起！結果慘遭補槍「滅口」　逃泰2煞起訴

▲跟著大哥王紘騰到泰國經營大麻生意的周昱帆(圖)現被依殺人罪收押中。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣通緝犯「少爺」石茂強日前在泰國遭槍殺命案，主嫌王紘騰疑因毒品交易糾紛，朝石的頭部開槍，沒想到石倒地仍能大喊對不起求饒，王怕驚動鄰居，叫小弟周昱帆把剛收回房間的槍拿來補槍滅口，主嫌王紘騰等人事後逃往柬埔寨，途中放下周昱帆回台照顧親人，經泰國提供關鍵監視畫面等證據，台北地檢署20日依殺人罪起訴王、周，將由國民法官審理。

原本在台從事殯葬業的王紘騰近年到泰國曼谷機營大麻店，因為生意不錯，找過去的司機小弟周昱帆叫去幫忙顧店，周昱帆從2023年開始，時常往返台泰，除了有薪水領，還可以直接住在大哥王紘騰與泰籍女友的租屋處，省下不少生活費。

▲泰國槍擊命案主嫌王紘騰（WANG, HUNG-TENG 42 歲）。（圖／翻攝網路）

2024年2月24日，王紘騰、周昱帆以及王的國中同學許峯源在農曆春節後，從台灣搭機飛往泰國，隔天(25日)凌晨降落曼谷速萬納普機場後，直接返回住處，並通知友人石茂強、林廣原前往會合，討論毒品糾紛事宜。

一群人在住處前的庭院一言不合，王紘騰拿起槍朝石茂強左太陽穴射擊後，帶著槍回家裡，放到2樓的槍箱內，沒想到此時石茂強仍然沒死，在地上不斷掙扎呼救，王紘騰叫周昱帆回房取槍，由王再次朝石茂強左後腦開第2槍。

▲泰國警方公布涉及石茂強命案的犯嫌照片，紅圈處為周昱帆。（資料照／翻攝網路）

之後一行人分工清洗現場、把石男屍體載去廢棄商店藏匿，然後一起開車前往柬埔寨洽談其他毒品生意，途中周昱帆因害怕想回家，王紘騰以大哥身分安撫表示周與此事無關，請周順便代為照顧家人，就讓周昱帆下車，從柬埔寨金邊待機返台。

不過此時，泰國警方已經獲報發現石茂強的屍體，並循嫌追出主嫌王紘騰等人行蹤，王的泰籍女友落網表示，曾在案發時，聽見石茂強用中文說了3聲「對不起」，但她不敢下樓查看，事發後也不清楚棄屍地點。刑事局接獲泰警通報，在26日將返抵國門的周昱帆逮捕。

▲通緝犯石茂強頭部中彈後仍能掙扎呼救，最後被捕槍喪命。（資料照／翻攝自泰媒YouTube）

台北地檢署由檢察官游欣樺指揮偵辦，在台泰兩地合作偵查4個月後，泰警找到1支社區監視器，可拍到案發現場附近的人員進出狀況，且清楚錄下當時現場聲音，檢察官認為周昱帆幫忙拿槍的時候，就應該知道大哥王紘騰要殺人滅口，因此依殺人罪共同正犯，將王、周都提起公訴，其中王紘騰與出現在命案現場的許峯源、林廣源3人都發布通緝。