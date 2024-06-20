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大陸 大陸焦點 特派現場

「媽媽做的最後一餐」被未來婆婆吃掉　7年男友讓她心碎：走不下去

媽媽做的最後一餐被男友拿給男友媽吃掉，讓女子無法接受。（示意圖／Pexels）

▲媽媽做的最後一餐被男友拿給男友媽吃掉，讓女子無法接受。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

「媽媽的味道」是世上最獨特的味道，但中國大陸一名剛喪母不久的女子，卻因為男友永遠失去再品嚐媽媽料理的機會，氣得她打算中斷這段談了7年、即將論及婚嫁的戀情。

微博帳號「最佳蹲坑讀物」分享這件心碎事件，女子罹患肝癌的母親在病逝前幾天迴光返照，回到家裡替女兒包了17顆餃子，並看著女兒吃下其中5顆，最後在回家第3天於睡夢中離世。

女子強調，「剩下的12顆是媽媽在這世上僅存的味道」，她捨不得吃放進冰箱保存，還叮嚀交往7年、計畫訂婚的男友「不要動」，豈料有天回家發現餃子不見，不斷質問「一開始說不知道」的男友後，得到「拿錯了蒸給他媽媽做午飯」心碎答案。

女子透露，自己與個性有些任性的男友雖然是相親認識，但兩人的媽媽剛好是同事，自己媽媽也非常喜歡男友，男友參加完母親葬禮一直與男友媽住她家，豈料對方不只先否認拿餃子，兩人吵架到一半還惱羞摔門走人。

儘管男友媽聽到動靜，主動向女子道歉「說自己不知道」，還當著她的面打電話要兒子送10袋冷凍水餃道歉，但對女子來說「這根本不是餃子的事情。我沒有媽媽了，媽媽包的餃子再也不會有了」，直言經過這件事，很難想信自己未來會跟男友一起生活。

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