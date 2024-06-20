「夏至」來了！「5生肖」連旺16天　這類人走到哪旺到哪

▲明天將迎來「夏至」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

24節氣之一的「夏至」將在明（21）天到來，代表著氣溫將從這天開始，會一路攀升至小暑、大暑，天氣越來越悶熱，但有5生肖在這段期間運勢一點都不悶。國際天星命理風水專家邱彥龍就點名有「5生肖」在夏至節氣期間，6月21日至7月6日運勢最強。

邱彥龍指出，這段期間福氣最強的非屬龍莫屬，讓人不禁想投資他們；屬牛者像福神一樣，走到哪旺到哪，不但旺自己也旺別人；屬虎的則有無形磁場加持跟貴人相助；生肖鼠者則建議多往海外發展；屬狗的幸運指數高。

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第5名：狗

屬狗的人工作上容易有變動與突發事件，需要靠別人或另一半的相助，但前提是要先加強別人對你的信心、信任度和安全感，當然也需要注意身體健康，基本上幸運指數還算蠻高的，找機會好好與貴人相聚。

第4名：鼠

屬鼠的人海外運、異地運很強，多出門走走是好事，可以遇到許多新鮮事並開拓視野，多行銷會受到關注跟喜愛，為往後帶來很好的收穫，這段期間海外是名利雙收最好的選擇。

第3名：虎

屬虎的人多祈福會獲得無形的磁場加持，讓自己在團體中被眾人關注與喜愛，建議多與朋友相聚，會有貴人積極幫助你，事業上擁有不錯的幸運，財運也不錯，會收獲滿滿，哪怕遇到問題，也能迎刃而解。

第2名：牛

屬牛的人會特別想按照自己的步驟行事，建議多在檯面上露臉，比如上電視或利用自媒體曝光或開直播等，只要能讓人看見你，就能快速吸粉受到眾人喜愛，名聲大譟，簡單說，有點像福神，走到哪旺到哪，讓別人一同受益。

第1名：龍

屬龍的人這段期間會備受矚目，名氣和人氣大漲，非常討喜，建議多服務別人，可以擄獲不少粉絲，為自己帶來財富，建議運用好口才，用言語打動人心，累積福報，會讓你的行銷拓展迅速，甚至運勢強勁到讓人不禁想投資你，好好利用最近的好福氣順勢而為吧。

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