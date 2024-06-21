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「夏至」到5生肖好運來臨！屬牛像福神走到哪旺到哪

文／命理老師 邱彥龍

周五（6／21）夏至，梅雨鋒面過，天氣越來越悶熱，但有五個生肖這段期間運勢一點都不悶，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這段期間福氣最強的非龍莫屬，讓人不禁想投資你；屬牛者像福神一樣，走到哪旺到哪，不但旺自己也旺別人；屬虎的則有無形磁場加持跟貴人相助；屬鼠者則建議多往海外發展；屬狗的幸運指數高。

▲太陽 。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

▲夏至節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（6／21～7／6）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5 ：狗

屬狗的朋友這段期間工作上容易有變動與突發事件，需要靠別人或另一半的相助，但前提是要先加強別人對你的信心、信任度和安全感，當然也需要注意身體健康，基本上幸運指數還算蠻高的，找機會好好與貴人相聚。

Top4 ：鼠

屬鼠的朋友這段期間海外運、異地運很強，多出門走走是好事，可以遇到許多新鮮事並開拓視野，多行銷會受到關注跟喜愛，為往後帶來很好的收穫。這段期間海外是名利雙收最好的選擇。

Top3 ：虎

屬虎的朋友這段期間多祈福會獲得無形的磁場加持，讓自己在團體中被眾人關注與喜愛，建議多與朋友相聚，會有貴人積極的幫助你。事業上擁有不錯的幸運，財運也不錯，會收獲滿滿，哪怕遇到問題，也能受到幫助，迎刃而解。

Top2 ：牛

屬牛的朋友這段期間會特別想按照自己的步驟行事，建議多在檯面上露臉，比如上電視或利用自媒體曝光或開直播等，只要能讓人看見你，就能快速吸粉受到眾人喜愛讓名聲大譟，簡單說，有點像福神，走到哪旺到哪，讓自己跟別人一同受益。

Top1 ：龍

屬龍的朋友這段期間會備受矚目，名氣和人氣大漲，非常討喜，建議多服務別人，可以收獲不少的粉絲，為自己帶來財富，建議運用好口才，用言語打動人心，累積福報，會讓你的行銷拓展迅速，甚至運勢強勁到讓人不禁想投資你，好好利用最近的好福氣順勢而為吧。

▲夏至期間可多穿亮色系衣服。（圖／unsplash）

四大重要節氣之一夏至到來，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年夏至不平靜，大環境限制日趨嚴重，世界劇烈震盪，檯面上的局面既模糊又混亂，迷幻著大家的判斷；在個人方面，許多人在事業與財富上會遇到強大的困難與壓力，因此建議可以多拜土地公、地母及觀世音菩薩，穿搭方面則建議多穿葡萄柚色、玫瑰粉色及米白色，另外，可以配戴與『V』或『M』字樣有關的飾品或『水滴型』的幸運物，都能提升桃花運、財運、貴人運及事業運，增加好人緣。

夏至期間哪些行業會比較旺？邱彥龍老師分析，這段期間最旺的星是水星、金星與海王星，因此有利於文化藝術、娛樂、繪畫、音樂等相關行業，另外，新聞媒體、網紅、出版印刷、塑膠、進出口、活動行銷、婚慶、五金、玩具、淡海漁產、船務、運輸、飲食、化學產業、油業、宗教玄學、靈性產業等也都會走好運，而巨蟹、雙子、處女、獅子、天秤等五大星座，夏至期間人氣與好運也會比較強。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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