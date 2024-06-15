急診真實現況「1物真的缺貨」　醫：新冠有感增溫

▲急診室生理食鹽水缺貨中。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

市占7成的輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，引發生理食鹽水短缺危機，食藥署已從國外進口生理食鹽水解燃眉之急。國軍桃園總醫院急診部醫師楊大緯指出，目前急診室處於缺貨狀態，只能和病人告知目前處境，「能不打點滴盡量不打！」另外，新冠疫情也有感增溫中，楊大緯呼籲口罩要戴好。

醫師楊大緯在粉專《楊大緯 面對問題的急診醫師》曝小夜班的真實狀況，首先是「生理食鹽水『真的缺貨』，這件事情千真萬確」，身為急診醫師的他絕不造謠，目前護理長努力調貨中。他也告知科內同仁，務必要告知病人物資短缺的狀況，「能不打點滴盡量不打，萬一非打不可，也盡量以其他替代品項優先，務必珍惜使用。」

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第二件事，楊大緯呼籲「新冠肺炎感染是相當有感的再增溫」，儘管全面開放勢在必行，但高風險族群（老人、小孩、孕婦、慢性病患者）應謹慎為上，出入公共場所，戴上口罩，多一道防護總是好的。

底下網友也擔心喊話，「嗚嗚還有護理師也缺貨QQ」、「我會比較憂慮進口生理食鹽水的品質...這是要用在人身上的」、「1是真的！我們同學正在努力調貨。2.也是真的，我老公才說今天快篩3中2，三戰兩勝、陽率頗高」、「有些醫師都不告知病患要篩，直接當感冒處理」。

關於進口生理食鹽水部分，食藥署署長吳秀梅表示，專案輸入第一批是「台灣柏朗股份有限公司」從馬來西亞柏朗廠輸入的10萬袋，已在13日到貨，第二批由「台灣大塚製藥」從越南大塚廠輸入的21.6萬袋，預計今日晚上到貨。

吳秀梅表示，現階段仍需要專案輸入補足國內生產的不足，專案輸入這禮拜會陸續到貨，到貨情況會搭配增產部分去調配，因為食藥署已經有掌控所有的量，如果國內生產能慢慢提升，就會減少專案輸入。