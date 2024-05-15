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這幾個月都狂咳？一堆人崩潰+1　他曝：來買止咳的特別多

▲▼喉嚨痛,咳嗽,狂咳,氣喘,過敏,支氣管,食道,扁桃腺,感冒,流感,生病。（示意圖／記者趙于婷攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「也有人同病相憐嗎？」一名網友表示，前陣子得新冠，不算咳得嚴重，可後來明明都好了，反而開始狂咳嗽，「日咳夜咳，琵琶膏啊…咳嗽藥水啊都狂吞，還是咳不停，影響睡眠還影響身邊那個……」就有人有感，「我也是這一個月一直咳欸！莫名癢」、「我啊！咳到喉嚨好痛，好癢一直咳，忍不住。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「有人這幾個月都狂咳嗎？」說他前陣子得新冠時，沒有喉嚨痛的症狀，就是覺得疲累、一直想睡覺，也沒有嚴重咳嗽，「X！但後來都好了，反而開始狂咳」，不僅影響自身睡眠，還影響到另一半，「最慘是兩個月前我才得流感，也是咳到快死。」

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原PO也在留言處直呼，咳嗽比起上班還更累，「沒痰的咳嗽很辛苦，整個人都在震，咳到肚子疼」，一咳還會咳個幾分鐘，也無奈地說，「兩次都被傳染……同事咳嗽惹到。」

看到貼文後，一票也秒舉手，「我，感覺胸腔肺部變得很弱QQ」、「我也是欸！我以為只有我這樣沒救了」、「我今天也又開始癢咳」、「我也咳了一個多月，超崩潰，晚上都沒辦法睡」、「+1，四月底到現在，感冒好還是咳咳咳，傷腦筋」、「咳到腹肌都長出來了。」

其他網友則紛紛留言，「遇到咳不停的情況，最好就是去胸腔科檢查了」、「這個月來買止咳的真的特別多」、「口罩沒拔下過，所以沒事」、「去看西醫，記得解釋病情，不要只看一次，要不斷回診追問題，因為可能有其它原因造成咳不停」、「每個人久咳不癒的原因都不一樣，還是找專業醫師看比較好。」

事實上，中醫師賴睿昕曾表示，中醫認為五臟六腑皆會讓人咳嗽，所以咳嗽的病因是很多的，小到輕微的感冒，大到嚴重的肺癌都會導致咳嗽，加上現在空氣汙染嚴重，更增添咳嗽難治的程度。

賴睿昕指出，咳嗽是許多疾病的警訊，絕對別輕忽，劇烈的咳嗽會傷害聲帶、造成氣管黏膜破裂出血。急性咳嗽最常見的原因是上呼吸道的感染，也就是一般所謂的感冒

慢性咳嗽最常見的原因，則是胃食道逆流引發的，白天幾乎沒什麼咳，但是晚上躺下入眠時，就會咳得相當厲害，鼻涕倒流患者也是同樣在躺下就寢時劇烈咳嗽，還有就是氣喘或是阻塞性肺病等病症。

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