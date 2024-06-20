苗栗千葉火鍋大火「400坪燒成廢墟」　店家回應了

記者趙蔡州／綜合報導

知名連鎖千葉火鍋苗栗店尊爵店20日發生大火，儘管數十名警義消奮力搶救，約400坪店面不敵大火吞噬，整間建築最終坍陷淪為廢墟。對此，千葉火鍋-苗栗尊爵館事後在臉書表示，火災造成鄰居的恐慌非常抱歉，也非常感謝大家的關係，他們會以最快的速度振奮起來，希望下次重新開幕時能與大家相聚。

▲千葉火鍋苗栗尊爵店火災「燒成廢墟」，店家5段聲明回應了。（圖／苗栗縣消防局提供）

針對店面遭大火燒毀一事，千葉火鍋苗栗店尊爵店20日在臉書表示，非常感謝所有關心火災新聞的朋友們，很抱歉讓大家擔心了，大家的加油鼓勵他們都有收到，「我們打從心底的跟您說聲謝謝，也很抱歉，因為火災事件，造成鄰居的恐慌與對生活帶來的不便」。

業者表示，千葉火鍋苗栗店尊爵店20日上午5點發生第一次火災，後來消防人員鑑定時再發生第二次嚴重的火災，儘管消防人員在第一時間就趕到現場撲滅火勢，「不幸的是，店鋪燒光了，但慶幸的是，所有的工作人員皆平安」。

業者說，「我們知道整修這段期間會花費許多時間，施工期間若有造成大家的不便，請多多包涵，對餐飲擁有熱情的我們，會以最快的速度振奮起來，希望能夠在下次重新開幕時，以嶄新的面貌來跟您們相聚，身為千葉夥伴的我們，也會繼續努力下去」。

業者最後除了向消防人員致敬「謝謝您們，辛苦了」外，也宣布千葉火鍋苗栗店尊爵店即將大變身，「全新開幕Coming soon」。