印度火車相撞！車廂脫軌撞爛「30度恐怖傾斜」　至少8死50傷

▲ 印度貨運列車撞上客運特快車。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西孟加拉邦17日上午發生重大交通事故，一輛特快客運列車遭貨運列車撞上，多節車廂脫軌，至少造成8人死亡，包括3名鐵路單位員工，另有約50人受傷。

根據NDTV，當時肯欽真加特快車（Kanchanjunga Express）正從阿薩姆邦錫爾傑爾（Silchar）開往西孟加拉邦加爾各答的希阿爾達（Sealdah），上午約9時接近新賈爾派古里（New Jalpaiguri）的蘭加帕尼（Rangapani）車站附近時，遭貨運列車從後方撞上。

事故造成客運列車3節車廂脫軌，已知8人死亡及50人受傷，不幸中的大幸是這種特快車由貨運、警衛及乘客車廂組成，而乘客車廂較靠前方。現場畫面可見其中一節車廂後端離地，幾乎呈現30度傾斜，另一節出軌的車廂則是幾乎撞爛，從中間折成倒V字形。

West Bengal Train Mishap:



Sealdah Bound Kanchanjunga Express Derails After Being Hit By Goods Train In Siliguri.



No reports of casualties or injuries have come to light as of now. pic.twitter.com/EkNWPbAFoh — Gems of Engineering (@gemsofbabus_) June 17, 2024

A Kanchanjunga Express train met with an accident in Bengal's Siliguru on Monday. The train was en route to the Sealdah station in Kolkata and the accident happened when a goods train hit it from behind in Siliguri's Rangapani region.



The collision happened soon after the… pic.twitter.com/vAlkmfeThx — IndiaToday (@IndiaToday) June 17, 2024

肯欽真加特快車是連結孟加拉與東北部城市錫爾傑爾、阿加爾塔拉（Agartala）的每日列車，遊客經常搭車前往大吉嶺地區。由於加爾各答和鄰近的南孟加拉正處於悶熱的夏季，許多民眾會前往山區避暑。

目前已知是貨運列車不顧指示燈，撞上前方的特快車，詳細事發原因仍有待釐清。鐵路局主席辛哈（Jaya Verma Sinha）說明，救援工作已經完成，傷者皆被送醫治療，而特快車未受影響的前段車廂很快會恢復行駛，將乘客送往目的地。

總理莫迪針對這起事件發文寫道，向失去親人的遺屬表示哀悼，祈禱傷者早日康復，並宣布向每名罹難者提供20萬盧比（約新台幣7.7萬）賠償金，傷者則提供每人5萬盧比（約新台幣2萬）援助。