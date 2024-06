印度火車相撞！車廂脫軌撞爛「30度恐怖傾斜」　至少8死50傷

▲ 印度貨運列車撞上客運特快車。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

印度西孟加拉邦17日上午發生重大交通事故,一輛特快客運列車遭貨運列車撞上,多節車廂脫軌,至少造成8人死亡,包括3名鐵路單位員工,另有約50人受傷。

根據NDTV,當時肯欽真加特快車(Kanchanjunga Express)正從阿薩姆邦錫爾傑爾(Silchar)開往西孟加拉邦加爾各答的希阿爾達(Sealdah),上午約9時接近新賈爾派古里(New Jalpaiguri)的蘭加帕尼(Rangapani)車站附近時,遭貨運列車從後方撞上。

事故造成客運列車3節車廂脫軌,已知8人死亡及50人受傷,不幸中的大幸是這種特快車由貨運、警衛及乘客車廂組成,而乘客車廂較靠前方。現場畫面可見其中一節車廂後端離地,幾乎呈現30度傾斜,另一節出軌的車廂則是幾乎撞爛,從中間折成倒V字形。

