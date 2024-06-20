台生畢典揍教授後發文：槍斃老子也不怕！曾嗆「我媽上海人脈厚」

圖文／鏡週刊

今（20）日中國網友瘋傳一片段，在本月19日上海復旦大學舉行畢業典禮，但其中在法學院的典禮上，突然有一名畢業生當場一拳打爆一名中國教授。事後證實，這名打人的學生是來自台灣的夏姓學生。

影片可見，當時復旦大學法學院舉行畢業典禮，台上有法學院的眾教授們，畢業生們陸續上台，從教授們手中領取畢業證書。但隨後有一名學生上台後，卻當場一拳打爆一名中國教授，讓現場的人都驚慌不已，打人的學生則是出拳後就走下台，離開現場。

▲台灣學生參加復旦大學畢業典禮，一拳打爆大陸教授。（翻自微博）

▲夏生在打人後，直接走下台。（翻自微博）

據《中央社》報導，復旦法學院一名老師證實，這名打人的夏姓學生是台灣人。據悉夏生在2019年就讀復旦大學法學院，並輔修生命科學學程。

據悉，夏男畢典打人後，在微信朋友圈發文，附上一張對復旦大學「比中指」的照片，並驕傲地表示，「剛剛法學院畢業典禮，老子揍了院長一頓，他X的老子就是吞不下這口氣啦。反正大不了關15天，槍斃老子也不怕」。

▲夏男畢典打人後，在微信朋友圈發文。（翻自微博）

報導更指出，夏生在今年1月曾發布一篇「退學理由說明」，還大罵復旦大學是「混蛋大學」。此外，夏生還囂張地稱母親在上海人脈深厚，並說自己並不想讀復旦大學，是因為父母的「控制慾、虛榮心」所致。

夏生在打人後，已被當地警方帶走問話，警方也正進一步調查中，至於被打的教授則是前往醫院治療。另外有中國網友指出，夏生想要打的人是院長，也以為自己打爆院長，但實際上錯打成另一位教授。

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