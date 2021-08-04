宮崎駿自曝創作前「都在看迪士尼」！看完無精打采：太沒用了我

▲「吉卜力工作室」知名導演宮崎駿自曝，每次創作前都在看迪士尼。（圖／吉卜力工作室／スタジオジブリの作品）

記者林育綾／綜合報導

日本「吉卜力工作」室製作許多膾炙人口的動畫，而且每部都大賣！其中導演高畑勳曾說，雖然迪士尼也有很多傑出作品，但取向跟吉卜力完全不同，所以不成問題；沒想到此話一出，宮崎駿立刻說「才怪，對我可是大問題」，還自曝每次創作前「都在工作室播迪士尼」，看完後會無精打采心想「太沒用了我」。

日本吉卜力大名鼎鼎的宮崎駿、過世後聲勢依然高漲的高畑勳，兩位導演背後還有一名關鍵人物，就是金牌製作人鈴木敏夫，三人可稱為「吉卜力三巨頭」。而鈴木撰寫近年撰寫《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》一書，暢談這兩位靈魂強烈、風格不同的導演碰撞出來的火花，不但被稱為「吉卜力三巨頭」歷史性對談，也是最完整的吉卜力秘辛，近來由新經典文化在8月4日出版。

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▲吉卜力三巨頭，左起：宮崎駿、鈴木敏夫、高畑勳。（圖／Nicolas Guérin）

書中「第一次也是最後一次的吉卜力特別對談」提到，高畑勳曾說，現在的新銳導演和動畫師很辛苦，即使想做出嶄新的作品，仍要面對「宮崎作品」這堵高不可攀的牆；反觀他們自己在年輕時，還有很多前人沒探索過的領域等著開發，雖然迪士尼已經有很多傑出的動畫，但跟吉卜力的取向完全不一樣，「所以不成問題。」

沒想到宮崎駿一聽緊接說，「才怪，對我可是大問題喔！」更自曝在創作之前，都會在工作室播迪士尼的動畫給大家看，作為參考。沒想到看完後，他表示「多半是無精打采地走回自己的座位」，然後看著自己畫的畫，心想「完全不行，真是太沒用了我」，而且滿腦子都是「要怎麼追上⋯」

▲▼吉卜力動畫為各年齡層觀眾帶來許多感動。（圖／吉卜力工作室／スタジオジブリの作品）



《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》闡述每部作品的發想、衝撞，直至推出面對市場的經過，除了兩位導演惺惺相惜、笑鬧不斷的鬥嘴，還有吉卜力旗下中生代導演近藤喜文、宮崎吾朗、米林宏昌等創作過程，揭開19部作品誕生祕辛，可說是吉卜力動畫迷必收的藏書。

▲《天才的思考：高畑勳與宮崎駿》被稱為是最完整的吉卜力秘辛。（圖／新經典文化提供）

而疫情降級後，新經典文化也推出第一場新書實體書店活動，特別邀請去年剛以《廢棄之城》拿下金馬最佳動畫的導演易智言，還有為該部動畫配音的演員黃河，聯手從自己的動畫創作經驗，暢談吉卜力的精彩和動畫甘苦。新書活動將於8月7日（六）下午2點半在森大青鳥書店現場舉行，活動需事先報名，入場人數將限制45人，費用可全額抵購書。

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