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社會 社會焦點 保障人權

馬祖北竿居民深夜意識不清　海巡派艇馳援速送南竿就醫

▲▼ 北竿鄉親意識不清海巡獲報馳援後送 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲北竿鄉親意識不清，海巡獲報馳援後送。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／馬祖報導

馬祖北竿鄉一名男性鄉親18日突意識不清，由於島上無專科醫生及設備，夜間也無交通船航班，海巡隊獲報後立即派艇馳援，送抵南竿福澳港碼頭後，交由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部，18日19時許接獲連江縣消防局通報，北竿鄉一名男性鄉親因意識不清，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，考量北竿夜間已無交通船航班，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送縣立醫院就醫。

▲▼ 北竿鄉親意識不清海巡獲報馳援後送 。（圖／記者林名揚翻攝）

艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣PP-3578艇至北竿白沙港與金馬澎分署第一0岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患與北竿衛生所醫護人員登艇，以最大安全航速，安全航抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及縣立醫院人員協助接駁傷患上岸，後續交由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

▲▼ 北竿鄉親意識不清海巡獲報馳援後送 。（圖／記者林名揚翻攝）

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如錯過航班或夜間有緊急醫療需求，經醫療評估後可通知海巡派艇協助後送就醫，113年迄今共計執行後送任務16次，積極協助解決鄉親緊急醫療需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

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