反擊王定宇　葉元之再嗆：大草包連警察權是什麼都不知道

▲葉元之、王定宇爭吵。（圖／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨與民進黨立委葉元之、王定宇因動用警察權一事爆發口角，兩人對罵三分多鐘不間斷、互相叫囂，場面十分火爆。葉元之事後表示，他是建議警察權「保護院長」，因為院長受傷，卻被王定宇指控建議動用警察權「驅離立委民眾」，「我叫你去台北住飯店，結果你跑去台北跟別的女人同居，請問是同一件事嗎？」

五月國會衝突不斷，葉元之當時接受中天電視台採訪時，曾建議立法院長韓國瑜動用警察權。葉元之強調，自己強調的警察權是保護院長，卻被扭曲成驅離立委民眾。

葉元之說，警察權指的是「院長在院內有指揮警察的權力」，而民眾是在院外，要怎麼驅離？「王定宇就是大草包，做那麼多屆立委，連警察權是什麼都不知道」。

王定宇指出，一個剛當4個月的立委，卻要求立法院動用警察權，在國會動用警察權是很嚴肅的事情，歷任院長劉松藩、王金平、蘇嘉全、游錫堃期間歷經多少爭議法案，都沒有動用過警察權。

王定宇認為，剛上任立委沒多久的葉元之公開建議動用警察權，這是非常重大的事情，可能他面對罷免壓力很大、面對年輕世代的質疑，透過攻擊方式轉移焦點，否認無效之後就開始攻擊，想要製造藍綠衝突，這件事並非藍綠衝突，而是一個新科立委建議「動用警察權處理議事」問題，這件事情可以讓社會大眾公評，看這樣的立委適不適格，罷免是人民權利，不建議也不主張，讓人民自己做決定。