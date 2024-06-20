玩2天1夜！友才出來「浴室魚腥味濃爆」　她被臭暈：不敢同房了

▲不熟A女同住，用完浴室狂飄魚腥味。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好恐怖，下次不敢再和她同房！」一名妹子嚇歪直呼，她與另兩位友人同住一間房，早上等A女用完浴室後，原PO就進到裡面，豈料「裡面味道超級可怕...真的整個充斥超濃魚腥味！」由於這問題太尷尬，原PO也不敢詢問，「是發炎超嚴重還是怎麼樣？至今還是個謎。」

一名女網友在Dcard表示，最近與朋友群出遊兩天一夜，她與不熟的A女住同一間，早上看著A女從浴室出來，原PO隨即走進去梳洗，豈料撲鼻而來一股可怕的味道，「真的整個充斥超濃魚腥味！」

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「裡面味道超級可怕！」原PO說，當下一邊懷疑自己的嗅覺，也一邊想著A女只是上廁所與刷牙洗臉，「可以瞬間充斥濃臭味，到底是怎麼做到的？」

面對這驚人的狀況，原PO直呼「尷尬到極致欸」，儘管同房還有一位熟識的B女，「也不敢問朋友B有沒有聞到...有點怕她誤會是我弄的！」由於原PO無法待在浴室裡，只好找各種理由去找另一間友人，順勢使用他們的廁所。

對此，原PO崩潰直呼，「那個女生是發炎超嚴重還是怎麼樣？至今還是個謎，但聽說她還有個熱戀中的男朋友...總之覺得好恐怖，下次不敢再和她同房。」

底下網友熱議，「還真的沒聞過...不過這麼濃的味道，穿著褲子時應該就會聞到了」、「可能是尿液的味道...因為我曾經也被自己尿液的魚腥味嚇到，可能因為飲食控制吃太多蛋白質或不知道什麼原因，偶爾會有某一泡尿魚腥味超重，但下一泡尿又沒有了」、「糖尿病嗎？我也有聞過這種味道，對方有糖尿病」、「認真說，女生有泌尿道感染，會有很重的異味」、「我前室友月經來期間都有很濃的魚腥味，但我不敢跟她說，害我好痛苦」。