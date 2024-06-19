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午後享受海客文化！花蓮客家音樂美食市集　6 ／22北濱登場

▲客至北濱-再現曙光活動將於6月22日下午三點在北濱公園南側停車場旁登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲客至北濱-再現曙光活動將於6月22日下午三點在北濱公園南側停車場旁登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所客家事務所「客至北濱-再現曙光活動於6月22日下午三點在北濱公園南側停車場旁登場，將邀集7組的音樂表演團體，結合特色美食市集、客語闖關活動，還有消費滿額禮，市長魏嘉彥邀請民眾這個周末一起來作客。

從花蓮港北濱海岸延伸至南濱海域，這裡的地景地貌及自然生態隨著早年遷入的客家族群移民，衍生出獨特海客文化。花蓮市公所與民權社區合作，辦理淨灘、美食市集與音樂展演，不僅要活絡地方文化，也希望帶給震後的花蓮民眾一段舒心、放鬆的午後時光。

▲客至北濱-再現曙光活動將於6月22日下午三點在北濱公園南側停車場旁登場。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

活動市集美食包含人氣排隊餐車「鴉隊堡」，還有花蓮必吃巷弄甜點「找到了可頌」等30個攤位，讓遊客們大啖美食，還特別推出消費滿額贈，當日消費滿額300元可至服務台換取50元市集折抵券，消費滿額500元則可至服務台擇一換取精美禮品，或至戶不閉chill／巧云的店100元消費折抵券。

為了創造更多客家音樂展演舞台，活動特別邀請到7組音樂表演團體，精彩演出不間斷。花蓮市公所客家事務所也將在現場辦理客語闖關，引導民眾輕鬆開口說客語，闖關成功還有機會得到市集折抵券，數量有限，送完為止。

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