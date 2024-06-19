「日本邊走邊吃」犯大忌！台人逛街傻眼　他曝：太道德魔人了　

▲在日本邊走邊吃，要先會「讀空氣」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都認為，日本不能邊走邊吃的行為，這說法讓旅日達人林氏璧笑稱，「太道德魔人了！」撇除電車上、錦市場或鎌倉等，其實在一般商店街、遊樂園是可以邊走邊吃的。而最有效的判定方法，林氏璧回應就是「讀空氣」，若街上的日本人都在邊走邊吃，那麼就沒問題了！

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》表示，在日本來說，邊走邊吃是不禮貌的行為，「這個描述本身是沒錯的，比方說一般的道路上，車站，電車上，公車上吃東西的話，可能會引日本人側目」，觀光客去到錦市場或鎌倉等地，也確實有這樣的明文規定。

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但這並非硬性規定，也有例外的，林氏璧說，像是大家愛去的遊樂園、祭典，以及某些觀光地商店街，其實很多日本人都在邊走邊吃。

林氏璧進一步解釋，在日本應該很常看到「食べ歩き（Tabe-aruki）」，也就是邊走邊吃的意思，可以搜尋這個日文字，就能看到很多適合邊走邊吃的觀光勝地與美食，像是網站「旅行で食べ歩きしたい観光地11選！おすすめの品も紹介」，翻譯就是「希望在旅行中邊走邊吃的觀光地11選！也介紹推薦美食」。

對此，林氏璧笑稱，看到很多台灣文章強調著「日本很討厭邊走邊吃」，這說法並不完全正確，「太道德魔人了！」

至於該如何判斷能否邊走邊吃？林氏璧給答案，「日本很重視『讀空氣』這件事，建議觀察周邊的日本人，若也在邊走邊吃的話，在那樣的情境下應該就沒問題啦。」

而上述提到的錦市場、鎌倉或是淺草仲見世商店街，林氏璧補充說道，「因為人實在太多了，我想自然是不太適合邊走邊吃的喔，建議拿到就在原地吃完，垃圾應該給原店家也比較好處理。」

底下網友熱議，「我一開始也是因為很多網路文章，所以直覺都不能邊走邊吃，直到我去了谷中銀座商店街，發現邊走邊吃的大多是日本人」、「錦市場會一直廣播：請在購買的店門口完食」、「邊走邊吃主要的困擾在...找不到垃圾桶，所以通常在買的地方直接吃掉方便」、「很多台灣人很不會讀空氣」、「食物大多在店家外吃，有座位就更好，然後吃完旁邊還可丟垃圾」。