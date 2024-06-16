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前女友要結婚　徵勇者去翻桌「翻1桌給1萬」！準新娘幽默回應

▲▼結婚,新娘,婚禮,新人,禮服,婚紗,白紗,捧花。（圖／CFP）

▲前女友要結婚了。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

世上的工作百百款，只要價格開得漂亮，就會有人願意去做，有網友指出，網路上有人在徵人「去前女友婚禮現場翻桌」，翻一桌就給1萬元；然而，文章發出半小時後，疑似是前女友本人的女網友發文，婚禮需要10名保鑣，一位給2萬元，讓網友看了霧煞煞，就有人跳出來喊，這只是一齣鬧劇，「別太認真」。

臉書社團「嘉義綠豆大小事」有網友發文，前女友要結婚了，希望有人可以去現場翻桌，翻一桌就給1萬元，「要錄影存證」。文章發出半小時後，疑似是前女友的網友發文，「前男友想翻我桌，需要保鑣10名，一位2萬元」。

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文章曝光，不少人笑翻，「不用太認真」、「連日期地點都沒說」、「兩邊都報，一邊保護一邊翻」、「雙面間諜，假裝保護，然後趁亂翻桌時記得錄影」、「感覺1桌1萬的那個比較划算」、「我只想了解以前的故事，翻不翻的不重要」。還有網友標記好友，搞笑喊「你去當保鑣，我來翻，我們兩邊賺」。

有網友截圖轉發到PTT，「嘉義有請人去婚禮翻桌，一桌一萬，阿現在是怎樣，怎麼動不動就翻桌？」貼文引起網友討論，「嘉義玩法」、「男方再請人去翻保護桌子的人，1桌3萬」、「男方加碼到1人3萬，請女方保鏢翻桌」、「一堆地方社團都在發一樣的問題，八成詐騙啦」。還有網友精打細算，「兩個一起應徵，等人走光後順便打工，幫店家桌子翻起來整理，賺三份賺爛」。

▼網友指出，高機率是一場鬧劇。（圖／翻攝自FB嘉義綠豆大小事）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB嘉義綠豆大小事）

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嘉義綠豆大小事婚禮翻桌笑話

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