博恩坦言撐不住了：我想要當更好的人　從來沒有這麼難過

▲林森北路的二三喜劇俱樂部為曾博恩和微笑丹尼等若干友人所創，之所以店名叫二三喜劇，乃調侃早年講脫口秀的時候，有時候一天晚上只有兩三個笑聲的菜鳥歲月。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2018年，博恩和謝政豪創薩泰爾，他成功將美式訪談脫口秀移植台灣，推出《博恩夜夜秀》，每支影片都有百萬點閱，蔡英文、韓國瑜爭相上節目。他是第一個在兩廳院和小巨蛋演出的喜劇演員，在台灣講不夠，還要出國巡演。我們訪問當下，他才剛從美國回來，接下來兩週還要去首爾、法國、英國。這樣搭飛機跑來跑去，投資報酬率不是很低嗎？接業配不是更輕鬆？「我們把Late Night Show（深夜脫口秀）或是Stand Up成功引進台灣。如今我們也應該把在台灣經營有成的站立喜劇帶到海外，讓當地華人能欣賞。我有點像是宣教師在異地宣教，一開始像是阿米巴單細胞生物，但當我巡迴講了一輪，離開的時候，他們（當地觀眾）已經是有機的生命體。

他用的譬喻是宗教的語言，是了，父母是虔誠基督徒，他自幼在教會長大。大學雙主修，全班第二名畢業，除了腦筋好，也來自清教徒般的自律，偶爾賴床睡得晚了，他會甩自己巴掌，罵「你這個廢物」。他在大學探索站立喜劇，也將《聖經》讀得熟爛，在團契帶領查經。然而人為體制的迂腐讓他失望，只能黯然離開。他說自己如今是不可知論者，不否認神的存在，但人的能力無法知道或確認神是否存在。

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沒有信仰的人，一切都可以嘲笑，體制弄到他了，讓他覺得不爽，他就用笑話對著幹。他太菁英了，訪談中「法利賽人」、「忒修斯之船」，全都是典故。他在Podcast就是這樣的風格，不管聽眾跟不跟得上，專有名詞聽不懂自己查。他把講脫口秀當成大型社會實驗，他把脫口秀演出宣傳改成「一場有趣的演講」，以凸顯娛樂稅制度的荒唐；發行自己後庭飛機杯，無非顛覆性別意識，好玩嘛。

創業6年，意氣風發，似乎把整個世界踩在腳下，但也摔了好幾跤。2019年，他在Open Mic以鄭南榕自焚當段子，說：「我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？」內容被觀眾偷錄上傳，引火上身。2021年，他辦「炎上徐乃麟」，演員龍龍被薩泰爾員工老K蕩婦羞辱，泣訴博恩護短。他愈紅，討厭他的人也愈多。他不是不明白自己很黑，年初，他拍影片將5萬元小費給自稱是「曾墜機的退役飛官」外送員，以為耶誕老公公一樣的暖心舉動可以將自己洗白，未料外送員身分被踢爆作假，他成了眾矢之的，成功策劃「炎上名人」的他，這下真的快被燒死了。

主修腦神經科學，不喜歡過度專注自己的情緒，常把「Turn it off」（關掉）掛在嘴邊，情緒不好，就先把開關關掉，等自己壯大了，再打開就好了。然而驕傲的他當時真的撐不住了，「我想要當更好的人，可是換來的是更強化以前的負面印象，我不知道下一步了，對不起，但我從來沒有這麼難過。」

▲曾文毅是麻省理工學院核工系放射科學博士、哈佛博士後研究員，博恩年幼時曾與父親在美國生活，小學三年級回台灣。

和解 我不想走以前那條路

甚至開始有點同情他了。講脫口秀，是因為站在台上，可以跟人群保持距離，他厭惡一切人際關係，能不跟人接觸就不接觸，他喜歡主持Podcast，因為自言自語很自在；沒工作的時候，他寧可一個人研究棋譜，或者帶兒子去賞鳥。然而經營社群媒體，方方面面處理的全是人的情緒。

快崩潰了，也不能怎樣，只能打開開關，和那些被他傷害過的人和解。之前在節目上羞辱吳宗憲很難笑，那就上他的節目去破冰，龍龍泣訴他護短，那就找龍龍拍片聊一聊，「不想要讓這些過去的陰影拖著我走下去，所以想辦法做個了結，我也沒有要跟大家講說，我改過自新了，我是一個好人，但至少龍頭的方向改變了，我不想走以前那條路。」



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