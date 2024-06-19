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社會 社會焦點 保障人權

台南法官「指導當事人」法律問題　痛失院長寶座

司法院接獲檢舉指台南高分院庭長王金龍涉指導當事人，撤回他升任桃園地院院長案，改由黃莉雲接任。

圖文／鏡週刊

台南高分院庭長王金龍原訂升任桃園地院長，卻在司法院6月4日人審會前一天緊急撤案，原本傳出是因台南地院法官陳欽賢在法官論壇爆料指王金龍打羽球時霸凌同仁才落馬，本刊調查，王金龍是因在今年一月間，幫當事人指點法律問題，遭台南地院抓包，雖沒有收受好處，但這已踩紅線且違反法官倫理，因此升任院長案緊急喊卡，王金龍也已自請調查。

司法院在歷經前懲戒法院院長李伯道霸凌案後，對於傳出王金龍涉霸凌也格外小心，不料在人審會開會前，突然接到王金龍指導當事人法律問題，決定緊急在6月4日人審會將王金龍升任桃園地院案撤案，此情況極罕見，引發法界熱議。司法院將由剛處理過法官石育恩開保時捷名車幫詐團軍師運錢的橋頭地院院長黃莉雲接任桃園地院院長，橋頭地院院長一職，將由高雄高分院庭長甯馨接任，訂於6月25日人審會通過議案。

本刊調查，王金龍能力佳，頗受司法院長許宗力重用，曾出任司法院資訊處長，王金龍平日與同事相處融洽，但有同仁覺得他打球時態度認真到很兇，有一次打球時自己的錢包不見了，他急得跟同仁討論該怎麼辦時，由於聲音很大聲，有人以為他在罵人。

這次影響他的院長寶座的，與打球的事並無多大關係，主要是因今年一月間，有一位民事執行的當事人到台南地院處理案件時覺得不如意，向承辦的司法事務官表示，自己是經台南高分院庭長王金龍指導，要求台南地院照辦，原本承辦人員不相信，不料這位當事人竟大方拿出與王金龍的LINE對話截圖，台南地院承辦人員半信半疑，並堅持依法處理，同時拍下這當事人的LINE對話截圖送交上級處理。

這事發生在今年一月間，台南地院按兵不動，直到5月底司法院決定讓王金龍升任桃園地院後，才向司法院報告此案，本刊調查，王金龍平日有在社區大學授課，這位當事人是王金龍的學生，多次向王金龍請教關於自己的民事案件，王金龍不勝其擾才告訴他一些原則，不料卻被對方用來出示給台南地院承辦人員看，由於當事人的LINE對話截圖，對方的是王金龍的圖貼，司法院立即處理，並決定緊急在6月4日人審會當天撤案，在此之前王金龍也自認有不妥，已自請調查，全案由司法院與台南高分院調查中。


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